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Арестович о "плане ОРДЛО": Россия фактически признает себя стороной конфликта на Донбассе

25.11.2020, 10:33
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Алексей Арестович (фото — facebook.com/alexey.arestovich)

Если Россия поставит сегодня на встрече Трехсторонней контактной группы подпись под предложенным "представителями ОРДЛО" планом для оккупированной части Донбасса, страна-оккупант фактически признает себя стороной вооруженного конфликта на востоке. Так считает советник/спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, о чем сообщил в эфире канала Украина 24.

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"Для меня это означает, что Россия фактически себя признала стороной конфликта. Не посредником, как они утверждали шесть лет, а стороной конфликта. Это все меняет. Тогда мы начинаем говорить с Россией, а она перестает делать вид, что она только посредник", – сказал он.

По его словам, если россияне берут ответственность за этот план (украинская делегация попросила их письменно это подтвердить), "то мы берем этот план и говорим ОБСЕ, что готовы работать с двумя документами одновременно: нашим и их, и выработаем определенный компромиссный или компиляционный документ".

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Арестович уверен, что такие переговоры "должны оживиться", так как поджимает время – 9 декабря истекает год с парижского саммита нормандской четверки и выработанных там договоренностей.

"...И появляется вопрос, кто будет виновен в их невыполнении. Я думаю, что так как у нас есть мощная поддержка Германии, Франции и, неофициально, но фактически, новой администрации США, то виновным может оказаться непосредственно Владимир Путин. Он и был виновен, но будет фиксация официальная", – подчеркнул он.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война". 
  • Сайты боевиков пишут, что "план ОРДЛО" состоит из 15 пунктов, среди которых – изменения в Конституцию для закрепления на ныне оккупированных территориях особого самоуправления до 2050 года, а также местные выборы через пять месяцев после утверждения плана в Раде.
  • 5 ноября сообщалось, что Украина подготовила "План совместных шагов" для ТКГ для полного прекращения войны и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года. В Кремле ответили, что он расходится с минскими договоренностями.
  • 12 ноября украинская делегация в ТКГ сообщила, что Украина передала свой план в ОБСЕ и ждет от них согласованного с другими переговорщиками по Донбассу единого документа для обсуждения.

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Евгений Пилипенко
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