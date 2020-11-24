Россия в ТКГ поддержала план боевиков по Донбассу

На заседании политической подгруппы ТКГ представитель России заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный "представителями ОРДЛОУ, проживающими на неподконтрольной правительству территории". Об этом говорится в Telegram украинской делегации в ТКГ.

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Согласно сообщению, политическая подгруппа обсудила план действий, предложенный главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

Также на заседании этой подгруппы "новости получили признак сенсационности".

"В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающими на территории, временно неподконтрольной правительству Украины", – сказано в сообщении.

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне.

Корреспондент LIGA.net попытался выяснить у спикера украинской делегации Алексея Арестовича, что такое "ОРДЛОУ", кто его представители, и какой именно план они предложили, однако он не ответил на звонок.

По сообщениям сайтов боевиков, речь идет о плане из 15 пунктов, среди которых – изменения в Конституцию Украины для закрепления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей особого самоуправления до 2050 года. Боевики требуют провести местные выборы через пять месяцев после утверждения плана в Верховной Раде.

5 ноября Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 г.

В Кремле ответили, что демилитаризация Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями.

12 ноября Кравчук сообщил, что Украина передала план ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками контактной группы по Донбассу единого документа для обсуждения.

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Вадим Ребрина

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