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Как украинские военные оценивают чешскую самоходную гаубицу Dana-M2 – репортаж с испытаний видео

04.05.2021, 10:39
Фото - defence-ua.com
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Чешская самоходная артиллерийская установка Dana-M2 нравится украинским военным, первые результаты испытаний – положительные. Об этом пишет defence-ua.com.  

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Главный акцент в испытаниях был сделан на автоматизацию, скорость, точность и эффективность огня 152-мм САУ, отмечает издание.

По словам председателя комиссии по проведению функциональных испытаний Сергея Мусиенко, ни разу время от начала движения до открытия огня не превышало 40 секунд.

"Время покидания позиции которое нами зафиксировано, от 32 до 43 секунд. Для понимания: на дальность 15,6 км снаряд летит 42 секунды, а через 40 секунд Dana-M2 уже оставила свою огневую позицию", – сказал он.

Также, сообщает источник, украинские артиллеристы крайне положительно оценили возможность чешской САУ привязываться к местности и индивидуально делать все вычисления.

Касательно системы проходимости САУ также были "сняты все вопросы". 

"О ходовых возможностях, то к ним вопросов вообще нет – она ​​по полигону едет 60-70 км/ч, это полноценное шасси 8х8. Кроме того, это решает вопрос с мобильностью системы", – говорит Мусиенко.

  • В ноябре 2018 года Укрспецэкспорт заключил контракт с Excalibur Army spool. s.r.o. на поставку Украине 66 САУ "Дана 2". Позже Министерство обороны уменьшило заказ до 26 САУ. По данным народного депутата Алексея Гончаренко, контракт с чешской компанией оценивается в $40 млн.
  • 11 ноября главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что Украина собирается закупить устаревшие чешские САУ Дана. В Минобороны на это ответили, что такая модификация САУ производится с 2017 года. 
  • 28 апреля Вооруженные Силы Украины начали цикл испытаний чешской самоходной артиллерийской установки Dana-M2.

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Станислав Стороженко
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ВСУ dana-m2 чехия испытания гаубица сау
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