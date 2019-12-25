Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинская САУ натовского образца сделала первый выстрел: видео

Украинская САУ натовского образца сделала первый выстрел: видео - Фото
Скриншот с видео
25.12.2019, 20:40

Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем - боевыми

На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм - первой украинской системы вооружения стандарта НАТО. Об этом сообщает компания Украинская бронетехника, которая разработала установку.

Там опубликовали короткое видео так называемого гидровыстрела, который позволяет проверить все системы оружия.

Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем - боевыми.

САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и Украинской бронетехники, отметили в компании.

19 декабря высокоточная реактивная система Ольха, разработанная Конструкторским бюро Луч, успешно прошла испытания – и поразила цель на расстоянии 110 км новой ракетой Ольха-М. 

Напишите нам
вооружение артиллерия сау богдана
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 