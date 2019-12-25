Украинская САУ натовского образца сделала первый выстрел: видео

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На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм - первой украинской системы вооружения стандарта НАТО. Об этом сообщает компания Украинская бронетехника, которая разработала установку.

Там опубликовали короткое видео так называемого гидровыстрела, который позволяет проверить все системы оружия.

Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем - боевыми.

САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и Украинской бронетехники, отметили в компании.

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