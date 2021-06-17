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Новая "российская" стратегия Европы. Брюссель обнародовал планы: что будет

17.06.2021, 14:41
Новая
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Совместный документ Европейской комиссии и внешнеполитической службы ЕС о стратегии отношений Евросоюза с Россией был представлен вчера, 16 июня 2021 года, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Документ опубликован на официальном сайте Евросоюза.

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В документ включены пять принципов, которые были одобрены в 2016 году:

– полное выполнение минских соглашений как ключевое условие изменений в отношениях России и ЕС;

– укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;

– повышение устойчивости ЕС;

– избирательное взаимодействие с Россией там, где это соответствует интересам ЕС;

– поддержка гражданского общества в России и контактов людей на личном уровне.

Для ответа на вызовы, которые бросает Евросоюзу Россия, в документе предлагается одновременно давать отпор России, сдерживать ее и вовлекать в сотрудничество.

ЕС продолжит давать отпор нарушениям прав человека и выступать в защиту демократических ценностей, особое внимание уделяя действиям России против Украины и Грузии. ЕС будет противодействовать политике выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Украины и бороться с российской пропагандой.

Противодействие России будет включать санкции, борьбу с киберугрозами и коррупцией.

Для сдерживания России предлагается противостоять угрозам более систематически и согласованно, в координации с партнерами по НАТО и Большой семерке. Предлагается развивать кибербезопасность и обороноспособность Евросоюза, укреплять потенциал против гибридных угроз и использовать возможности, которые дает переход на альтернативные источники энергии.

Отдельно отмечена необходимость поддерживать энергобезопасность партнеров ЕС, в том числе правильно реализовать соглашение о транзите газа через Украину. В Евросоюзе обещают работать для полной реализации потенциала Восточного партнерства и помогать соседям с реформами.

В то же время, Россию планируют привлечь к решению нескольких задач: речь идет о борьбе с пандемией коронавируса, борьбе с выбросами углерода, экономическом, научном и образовательном сотрудничестве. ЕС обещает усилить поддержку российского гражданского общества, корректируя ее так, чтобы избежать репрессий.

Также предлагается продолжить сотрудничество с Россией как по региональным вопросам, таким как ситуации в Ливии, Афганистане или на Ближнем востоке, так и по глобальным, таким как угрозы распространения ядерного оружия и терроризма.

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Денис Юдин
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Россия евросоюз стратегия сдерживание Жозеп Боррель
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