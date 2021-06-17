Новая "российская" стратегия Европы. Брюссель обнародовал планы: что будет
Совместный документ Европейской комиссии и внешнеполитической службы ЕС о стратегии отношений Евросоюза с Россией был представлен вчера, 16 июня 2021 года, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Документ опубликован на официальном сайте Евросоюза.
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В документ включены пять принципов, которые были одобрены в 2016 году:
– полное выполнение минских соглашений как ключевое условие изменений в отношениях России и ЕС;
– укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;
– повышение устойчивости ЕС;
– избирательное взаимодействие с Россией там, где это соответствует интересам ЕС;
– поддержка гражданского общества в России и контактов людей на личном уровне.
Для ответа на вызовы, которые бросает Евросоюзу Россия, в документе предлагается одновременно давать отпор России, сдерживать ее и вовлекать в сотрудничество.
ЕС продолжит давать отпор нарушениям прав человека и выступать в защиту демократических ценностей, особое внимание уделяя действиям России против Украины и Грузии. ЕС будет противодействовать политике выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Украины и бороться с российской пропагандой.
Противодействие России будет включать санкции, борьбу с киберугрозами и коррупцией.
Для сдерживания России предлагается противостоять угрозам более систематически и согласованно, в координации с партнерами по НАТО и Большой семерке. Предлагается развивать кибербезопасность и обороноспособность Евросоюза, укреплять потенциал против гибридных угроз и использовать возможности, которые дает переход на альтернативные источники энергии.
Отдельно отмечена необходимость поддерживать энергобезопасность партнеров ЕС, в том числе правильно реализовать соглашение о транзите газа через Украину. В Евросоюзе обещают работать для полной реализации потенциала Восточного партнерства и помогать соседям с реформами.
В то же время, Россию планируют привлечь к решению нескольких задач: речь идет о борьбе с пандемией коронавируса, борьбе с выбросами углерода, экономическом, научном и образовательном сотрудничестве. ЕС обещает усилить поддержку российского гражданского общества, корректируя ее так, чтобы избежать репрессий.
Также предлагается продолжить сотрудничество с Россией как по региональным вопросам, таким как ситуации в Ливии, Афганистане или на Ближнем востоке, так и по глобальным, таким как угрозы распространения ядерного оружия и терроризма.
- 13 июня 2021 года лидеры G7 призвали Россию снизить напряженность конфликта с Украиной.
- 14 июня на саммите НАТО Россия была названа угрозой евроатлантической безопасности.
- Вчера, 16 июня, прошла встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден заявил, что через шесть месяцев станет ясно, смогут ли США и Россия сотрудничать.
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