Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС – FT

Президент Франции Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел возможность приглашения российского президента Владимира Путина на саммит лидеров стран ЕС. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

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Издание отмечает, что по мнению немецкой стороны, саммит президент США Джо Байдена и Путина "стал шаблоном для восстановления отношений с Россией". Меркель регулярно встречается с Путиным, пишут журналисты. По их словам, она выступает за поиск формата, который позволил бы ЕС "единым голосом говорить о РФ".

По информации FT, франко-германская инициатива появилась вскоре после инцидента с кораблем британского флота у берегов Крыма – текст их совместного документа "более примирительный", чем анализ Еврокомиссии представленный на прошлой неделе.

"В этой связи Совет Европы призывает к пересмотру существующего формата диалога с Россией, включая встречи на уровне лидеров", – говорится в предложенном Францией и Германией проекте заявления.

Среди прочего, сообщают журналисты, Германия и Франция выступают за то, чтобы разработать "конкретные предложения и рычаги воздействия" с РФ в области климата, окружающей среды, Арктики, трансграничного сотрудничества, здоровья, космоса, борьбы с терроризмом и внешней политике, включая Сирию и Иран.

Однако, как пишет издание, один из высокопоставленных дипломатов ЕС сказал, что франко-германская инициатива вызвала "скандал" среди других стран ЕС.

"Так нельзя поступать", – сказал он.

Другой представитель государства-члена союза назвал вмешательство в планы ЕС "не очень полезным". Третий неназванный чиновник сказал, что власти ЕС "все еще анализируют" неожиданный шаг.

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Станислав Стороженко

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