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"Отвлекает внимание". В США отреагировали на слова Лукашенко о закрытии границы с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 08:34
Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев/ЕРА)

Правительству США известно о заявлении само провозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы закрытии границы с Украиной. Там считают его попыткой отвлечь внимание от репрессий в беларуси, передает Reuters.

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"Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим стоять на стороне беларуского народа и привлекать к ответственности режим", – сказал агентству высокопоставленный чиновник из американской администрации.

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Марк Сировой
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