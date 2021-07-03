"Отвлекает внимание". В США отреагировали на слова Лукашенко о закрытии границы с Украиной

Правительству США известно о заявлении само провозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы закрытии границы с Украиной. Там считают его попыткой отвлечь внимание от репрессий в беларуси, передает Reuters.

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"Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим стоять на стороне беларуского народа и привлекать к ответственности режим", – сказал агентству высокопоставленный чиновник из американской администрации.

Вчера Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

В МИД Украины говорят, что пока не получали официальных уведомлений об этом.

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Марк Сировой

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