Лукашенко заявил о закрытии границы с Украиной. МИД не получал официального уведомления

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. В МИД Украины говорят, что пока не получали официальных уведомлений об этом.

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Как передает пропагандистское беларуское агентство Белта, Лукашенко заявил об этом сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости Беларуси.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – сказал Лукашенко.

В МИД Украины категорически отвергли заявление беларуского диктатора об оружии.

"Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", – сказал в комментарии LIGA.net пресс-секретарь МИД Николенко.

Он отметил, что позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания беларуского населения.

"Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы, прежде всего, беларуский народ", – сказал Николенко.

В сентябре 2020 года Лукашенко заявлял о закрытии границ с Литвой и Польшей. Тогда пограничники указанных стран опровергли заявление Лукашенко.

Вадим Ребрина , Владислав Сердюк

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