Украина подготовила новые санкции против Беларуси
Кабинет министров рассмотрит предложение Министерства иностранных дел о введении новых санкций против беларуских граждан, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси 9 августа 2020-го и насилию против мирных демонстрантов. Об этом указано в повестке дня Кабмина.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
В документе отмечается, что санкция предусматривает запрет на въезд в Украину, а также возможный запрет на владение имуществом и другими активами в Украине. Действие мер, которые может утвердить правительство, ограничивается сроком в три года.
Окончательное решение о введении ограничений против беларуских граждан будет принимать Совет национальной безопасности и обороны.
- Украина прекратила авиасообщение с Беларусью после инцидента с самолетом Ryanair, с которого спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. Посольство Беларуси назвало прекращение авиасообщения "абсурдом" и направило ноту, Украина ответила, что политика режима в Беларуси представляет угрозу для всего мира.
- 28 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина не отзывает посла из Беларуси, так как есть много гуманитарных вопросов. В МИД отмечали, что уже подготовили санкции против Беларуси.
- 24 июня ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси.
- 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. В МИД Украины ответили, что не получали официальных уведомлений об этом.
Читайте также: Кулеба заявил об "исторических ошибках" Лукашенко. Евросоюз вторит главе МИД
Комментарии