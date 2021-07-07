Украина подготовила новые санкции против Беларуси

Кабинет министров рассмотрит предложение Министерства иностранных дел о введении новых санкций против беларуских граждан, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси 9 августа 2020-го и насилию против мирных демонстрантов. Об этом указано в повестке дня Кабмина.

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В документе отмечается, что санкция предусматривает запрет на въезд в Украину, а также возможный запрет на владение имуществом и другими активами в Украине. Действие мер, которые может утвердить правительство, ограничивается сроком в три года.

Окончательное решение о введении ограничений против беларуских граждан будет принимать Совет национальной безопасности и обороны.

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Станислав Стороженко

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