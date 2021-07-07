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Украина подготовила новые санкции против Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 12:07
Украина подготовила новые санкции против Беларуси - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров рассмотрит предложение Министерства иностранных дел о введении новых санкций против беларуских граждан, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси 9 августа 2020-го и насилию против мирных демонстрантов. Об этом указано в повестке дня Кабмина. 

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В документе отмечается, что санкция предусматривает запрет на въезд в Украину, а также возможный запрет на владение имуществом и другими активами в Украине. Действие мер, которые может утвердить правительство, ограничивается сроком в три года. 

Окончательное решение о введении ограничений против беларуских граждан будет принимать Совет национальной безопасности и обороны. 

Читайте также: Кулеба заявил об "исторических ошибках" Лукашенко. Евросоюз вторит главе МИД 

Станислав Стороженко
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санкции кабмин МИД беларусь снбо
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