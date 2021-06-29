Несмотря на "исторические ошибки" нынешнего режима в Беларуси, Украина не перестанет поддерживать народ этой страны. Реагируя на заявление режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко об обрыве связей с Евросоюзом, об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам главы украинского МИД, можно заявить о выходе из Восточного партнерства, "но нельзя изменить географию", потому что народ Беларуси "исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов".

"Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", – подытожил Кулеба.

СПРАВКА. Восточное партнерство – внешнеполитический проект ЕС по развитию интеграционных связей блока с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Последние три подписали соглашение об ассоциации с ЕС. После выборов президента в 2020-м, которые ЕС не признал, и последовавших за ними репрессий против оппозиции в Беларуси, Брюссель . Восточное партнерство – внешнеполитический проект ЕС по развитию интеграционных связей блока с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Последние три подписали соглашение об ассоциации с ЕС. После выборов президента в 2020-м, которые ЕС не признал, и последовавших за ними репрессий против оппозиции в Беларуси, Брюссель ввел санкции против режима Лукашенко. В конце июня 2021-го Минск заявил о выходе из проекта с ЕС.

Практически о том же позднее написал в Twitter и глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель . Он подчеркнул, что несмотря на решение режима Лукашенко о Восточном партнерстве, в блоке "готовы продолжать работать с народом Беларуси для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и решения общих проблем".

"ЕС ввел санкции за нарушения основных прав, демократии и насильственные репрессии. Мы отвергаем ответные действия диктатуры Лукашенко, которые не имеют ни законности, ни оснований. ЕС поддерживает народ Беларуси, который заслуживает большего, чем то, чему он подвергается", – заявил топ-дипломат ЕС.



9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада".

Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили.

23 мая 2021-го режим обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске: с него сняли оппозиционера и его девушку.

ЕС призвал авиакомпании блока избегать "воздуха" РБ, запретил Белавиа летать в свои страны. Украина прекратила авиасообщение с РБ.

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Евгений Пилипенко

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