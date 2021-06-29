Соседи | Кулеба заявил об "исторических ошибках" Лукашенко. Евросоюз вторит главе МИД
Несмотря на "исторические ошибки" нынешнего режима в Беларуси, Украина не перестанет поддерживать народ этой страны. Реагируя на заявление режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко об обрыве связей с Евросоюзом, об этом пишет в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По словам главы украинского МИД, можно заявить о выходе из Восточного партнерства, "но нельзя изменить географию", потому что народ Беларуси "исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов".
"Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", – подытожил Кулеба.
Практически о том же позднее написал в Twitter и глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что несмотря на решение режима Лукашенко о Восточном партнерстве, в блоке "готовы продолжать работать с народом Беларуси для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и решения общих проблем".
"ЕС ввел санкции за нарушения основных прав, демократии и насильственные репрессии. Мы отвергаем ответные действия диктатуры Лукашенко, которые не имеют ни законности, ни оснований. ЕС поддерживает народ Беларуси, который заслуживает большего, чем то, чему он подвергается", – заявил топ-дипломат ЕС.
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