ЕС установил маршрут: по нему в Беларусь летят нелегалы – и их автобусами свозят к Литве
Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко мстит Евросоюзу за санкции тем, что организовал маршрут для ближневосточных нелегалов в Литву. Об этом El Pais заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, Беларусь оказывает искусственное миграционное давление на Литву – "подобно тому, что недавно произошло на греческих островах или в Сеуте".
"К сожалению, иммигранты снова используются как оружие. Уже установлен маршрут, по которому иракские иммигранты летят из Багдада в Минск, а затем их перевозят автобусами до границы с Литвой. Это реакция Беларуси на санкции", – сказал Боррель.
Читайте также: Боррель хочет, чтобы ЕС "искал пути взаимопонимания" с РФ
Евродипломат заявил, что в случае необходимости "мы все еще можем сделать больше", имея в виду усиление санкций против Беларуси.
Литовский президент Гитанас Науседа сегодня заявил, что вопрос введения в пограничных с Беларусью районах чрезвычайного положения "будет решен в ближайшем будущем".
На днях в Литве прибывшие из Беларуси мигранты устроили бунт в лагере. Украина отправляет помощь Литве – колючую проволоку.
- 2 июля 2021 года ЕС отправил подкрепление в Литву и Латвию из-за наплыва мигрантов из Беларуси.
- 21 июля в Беларусь начали прибывать эшелоны с российскими солдатами и военной техникой.
- Вчера, 28 июля, президент США Байден встретился с лидером оппозиции Беларуси в изгнании Тихановской.
- В конце июля Беларусь закрыла въезд из Украины: для отдельных категорий сделали исключение.
Комментарии