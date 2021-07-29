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ЕС установил маршрут: по нему в Беларусь летят нелегалы – и их автобусами свозят к Литве

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 14:41
ЕС установил маршрут: по нему в Беларусь летят нелегалы – и их автобусами свозят к Литве - Фото
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко мстит Евросоюзу за санкции тем, что организовал маршрут для ближневосточных нелегалов в Литву. Об этом El Pais заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, Беларусь оказывает искусственное миграционное давление на Литву – "подобно тому, что недавно произошло на греческих островах или в Сеуте".

"К сожалению, иммигранты снова используются как оружие. Уже установлен маршрут, по которому иракские иммигранты летят из Багдада в Минск, а затем их перевозят автобусами до границы с Литвой. Это реакция Беларуси на санкции", – сказал Боррель.

Читайте также: Боррель хочет, чтобы ЕС "искал пути взаимопонимания" с РФ

Евродипломат заявил, что в случае необходимости "мы все еще можем сделать больше", имея в виду усиление санкций против Беларуси.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. По данным Вильнюса, в 2021 году на литовско-беларуской границе задержаны более 3000 нелегалов, что почти в 40 раз больше, чем за весь 2020-й.

Литовский президент Гитанас Науседа сегодня заявил, что вопрос введения в пограничных с Беларусью районах чрезвычайного положения "будет решен в ближайшем будущем".

На днях в Литве прибывшие из Беларуси мигранты устроили бунт в лагере. Украина отправляет помощь Литве – колючую проволоку.

Евгений Пилипенко
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санкции беларусь евросоюз мигранты литва александр лукашенко нелегалы месть Жозеп Боррель
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