Беларусь закрыла въезд из Украины: для отдельных категорий сделали исключение

В Государственной пограничной службе подтвердили, что Беларусь закрыла въезд из Украины. Въехать туда можно только при определенных условиях, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ограничение не распространяется на:

- иностранцев с дипломатическими паспортами и служебными пропусками;

- членов экипажей самолетов, кораблей и т.д.;

- иностранцев, которые являются близкими родственниками или членами семьи граждан Беларуси или тех, кто имеет вид на жительство;

- лиц, которые едут в Беларусь для вакцинации от коронавируса;

- иностранцев, которые едут в Беларусь для получения образования.

Лица, которые прибывают в Беларусь из стран "красной" зоны, будут обязаны находиться семь дней в самоизоляции. От самоизоляции будут освобождены те, кто едет транзитом из Калининградской области России, а также те, кто едет для вакцинации.

Все остальные для въезда в Беларусь должны предоставить негативный ПЦР-тест. Если есть документ о вакцинации от коронавируса, это условие необязательно. От даты введения последней дозы вакцины должно пройти от одного до 12 месяцев.

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

В ГПСУ на следующий день заявили, что не видят признаков закрытия границы.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.