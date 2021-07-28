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Беларусь закрыла въезд из Украины: для отдельных категорий сделали исключение

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 22:37
Беларусь закрыла въезд из Украины: для отдельных категорий сделали исключение - Фото
Пограничная служба Беларуси (Фото: gpk.gov.by)

В Государственной пограничной службе подтвердили, что Беларусь закрыла въезд из Украины. Въехать туда можно только при определенных условиях, сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Ограничение не распространяется на:

- иностранцев с дипломатическими паспортами и служебными пропусками;

- членов экипажей самолетов, кораблей и т.д.;

- иностранцев, которые являются близкими родственниками или членами семьи граждан Беларуси или тех, кто имеет вид на жительство;

- лиц, которые едут в Беларусь для вакцинации от коронавируса;

- иностранцев, которые едут в Беларусь для получения образования.

Лица, которые прибывают в Беларусь из стран "красной" зоны, будут обязаны находиться семь дней в самоизоляции. От самоизоляции будут освобождены те, кто едет транзитом из Калининградской области России, а также те, кто едет для вакцинации.

Все остальные для въезда в Беларусь должны предоставить негативный ПЦР-тест. Если есть документ о вакцинации от коронавируса, это условие необязательно. От даты введения последней дозы вакцины должно пройти от одного до 12 месяцев.

Вадим Ребрина
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