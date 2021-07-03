В ГПСУ не увидели закрытой по приказу Лукашенко границы Беларуси и Украины

Нет признаков закрытия границы Беларуси и Украины, которым вчера грозился беларуский диктатор Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Там отметили, что вчера пропустили в Украину почти 2000 человек из Беларуси, в обратном направлении – более 1700. Эти показатели выше среднесуточных за прошлый месяц. Сегодня движение через беларуско-украинскую границу – также довольно ритмичное.

В ГПСУ говорят, что нет каких-либо признаков, которые свидетельствовали бы о перекрытии границы, как это анонсировал Лукашенко.

При этом вчера украинские пограничники получили уведомление от беларуских коллег, что те усилят охрану границы с 20:00 2 июля, пишут в ведомстве.

В ГПСУ подчеркивают, что такое усиление – обычная практика во время праздничных дат, а в Беларуси сегодня отмечают День Республики.

Вчера Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

В МИД Украины говорят, что пока не получали официальных уведомлений об этом.

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Марк Сировой

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