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В ГПСУ не увидели закрытой по приказу Лукашенко границы Беларуси и Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 12:29
В ГПСУ не увидели закрытой по приказу Лукашенко границы Беларуси и Украины - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/ЕРА)

Нет признаков закрытия границы Беларуси и Украины, которым вчера грозился беларуский диктатор Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Там отметили, что вчера пропустили в Украину почти 2000 человек из Беларуси, в обратном направлении – более 1700. Эти показатели выше среднесуточных за прошлый месяц. Сегодня движение через беларуско-украинскую границу – также довольно ритмичное.

В ГПСУ говорят, что нет каких-либо признаков, которые свидетельствовали бы о перекрытии границы, как это анонсировал Лукашенко.

При этом вчера украинские пограничники получили уведомление от беларуских коллег, что те усилят охрану границы с 20:00 2 июля, пишут в ведомстве.    

В ГПСУ подчеркивают, что такое усиление – обычная практика во время праздничных дат, а в Беларуси сегодня отмечают День Республики.

Читайте также: "Отвлекает внимание". В США отреагировали на слова Лукашенко о закрытии границы с Украиной

Марк Сировой
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граница пограничники гпсу александр лукашенко
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