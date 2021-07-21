Российские войска с боевой техникой перебрасывают в Беларусь. В Минске пишут – для учений

Сегодня, 21 июля, в Беларусь начнут прибывать первые эшелоны с российскими солдатами и военной техникой. Это, как пишут в Минобороны страны, начало подготовки к Западу-2021 – совместным стратегическим учениям армий РФ и Беларуси.

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Военные маневры на севере и востоке от границ Украины пройдут на полигонах двух стран 10—16 сентября.

Как уточнили в Минске, предстоящие учения состоятся с "применением группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Ранее военно-политическое руководство РФ заявляло, пишет пропагандистское агентство ТАСС, что "в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации обстановки против условного государства". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что будет массово применяться военная авиация.

Defence Express пишет, что "планируется особое внимание уделить борьбе с крылатыми ракетами и БПЛА"; также военные "отработают огневое и радиоэлектронное воздействие на противника, применение тактических воздушных десантов, быстрый переход от одного вида боевых действий к другому и создание сложной, динамичной обстановки".

"Откровенно атакующая легенда учений довольно сильно контрастирует с обычной "ширмой" в виде антитеррористических учений", – отметили на украинском ресурсе.

Эксперты считают, что Запад-2021 может стать "реальным ответом России на результаты саммита Байден-Путин". Не исключено, что после учений часть войск РФ останется в Беларуси.

Директор российской программы Центра военно-морского анализа аналитического центра CNA Майкл Кофман считает, пишет Голос Америки, что конечная цель учений – отработка новых комплексных сценариев военных действий (от региональных до полномасштабных) против сил НАТО "на основе динамичного стрессового сценария".

CПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. . 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе и " побежденном проекте Запада ", жестоко подавив протесты . Режим неприкрыто стал союзником РФ и хочет открыть рейсы в оккупированный россиянами Крым.

Весной РФ сосредоточила ~100 000 военных и технику вдоль границы с Украиной и в Крыму. 22 апреля Кремль объявил об "отводе войск к местам постоянной дислокации", однако значительная их часть осталась у границ Украины.

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Евгений Пилипенко

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