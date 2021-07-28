Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской.

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"Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", — написал Байден в Twitter.

О встрече также сообщила Тихановская.

"Президент Байден сказал, что в мире идет борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии. Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан", — говорится в Telegram Тихановской.

CNN пишет, что в рамках визита в США за последние две недели Тихановская встретилась с рядом официальных лиц администрации, в том числе с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, администратором Агентства международного развития (USAID) Самантой Пауэр и исполняющим обязанности генерального директора Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Келу Чао.

После инцидента с самолетом Ryanair в Минске в Белом доме заявили о приостановлении соглашение об авиасообщении между США и Беларусью от 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними.

31 мая США возобновили санкции против девяти государственных компаний Беларуси

7 июля в США запретили продажу билетов на авиарейсы в Беларусь.

Вадим Ребрина

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