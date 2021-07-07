США запретили продажу билетов на рейсы в Беларусь
В США запретили продажу билетов на авиарейсы в Беларусь из-за принудительной посадки борта Ryanair 23 мая. Такое решение приняло Министерство транспорта США, передает Reuters.
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Ведомство окончательно решило запретить продажу билетов на рейсы между США и Беларусью 6 июля. Неделей ранее министерство издало приказ об ограничениях после того, как Госдеп определил, что ограничение поездок между США и Беларусью отвечает интересам внешней политики Вашингтона. Приказ Минтранса от 29 июня несколько дней был доступен для публичного комментирования заинтересованными сторонами.
Теперь запрет окончательно вступил в силу, и он распространяется также на рейсы, при которых билеты покупаются через одну авиакомпанию, а выполняются несколькими. Однако, предусматриваются и исключения. В некоторых случаях, в частности, по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности, в США могут продавать билеты на рейсы в Беларусь.
В Ассоциации авиалайнеров (ALPA) приветствовали запрет и добавили, что "агрессивный и необоснованный перехват пассажирского самолета над Беларусью является грубым нарушением".
Впрочем, решение правительства США является скорее символическим, так как на перелеты в Беларусь среди американских туристов спрос небольшой.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с истребителем обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. У Лукашенко все отрицали. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.
- 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
- 29 мая в Белом доме заявили о приостановлении соглашение об авиасообщении между США и Беларусью от 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними.
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