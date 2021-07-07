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США запретили продажу билетов на рейсы в Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 10:11
США запретили продажу билетов на рейсы в Беларусь - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В США запретили продажу билетов на авиарейсы в Беларусь из-за принудительной посадки борта Ryanair 23 мая. Такое решение приняло Министерство транспорта США, передает Reuters.

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Ведомство окончательно решило запретить продажу билетов на рейсы между США и Беларусью 6 июля. Неделей ранее министерство издало приказ об ограничениях после того, как Госдеп определил, что ограничение поездок между США и Беларусью отвечает интересам внешней политики Вашингтона. Приказ Минтранса от 29 июня несколько дней был доступен для публичного комментирования заинтересованными сторонами.

Теперь запрет окончательно вступил в силу, и он распространяется также на рейсы, при которых билеты покупаются через одну авиакомпанию, а выполняются несколькими. Однако, предусматриваются и исключения. В некоторых случаях, в частности, по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности, в США могут продавать билеты на рейсы в Беларусь.

В Ассоциации авиалайнеров (ALPA) приветствовали запрет и добавили, что "агрессивный и необоснованный перехват пассажирского самолета над Беларусью является грубым нарушением".

Впрочем, решение правительства США является скорее символическим, так как на перелеты в Беларусь среди американских туристов спрос небольшой.

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Оксана Житнюк
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билеты рейс авиасообщение Минтранс США
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