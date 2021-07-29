Евросоюзу "нужно искать пути взаимопонимания" с Россией: хоть она с экономической точки зрения не великая держава, но у нее есть много вооружений, в том числе ядерных, а также "нетрадиционные новые технологии, которые она без особых колебаний использует". Такое мнение выразил в интервью газете El Pais верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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"Мы должны искать пути взаимопонимания с Россией по вопросам, в которых она нам нужна: Арктика, энергетика. <...> С Россией у нас должна быть стратегия ненападения и отказа от вредоносных инициатив, а также соглашения по необходимым вопросам", – считает глава европолитики.

По его мнению, сейчас отношения ЕС-РФ "на самой низкой отметке за многие годы".

Боррель напомнил, что "на границах Украины почти каждый день гибнут солдаты" и "существует скрытое состояние войны, порождающее крайнюю напряженность и вызывающее серьезную озабоченность в некоторых европейских странах".

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Также он считает, что канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон были правы, предложив наладить новый диалог с российским лидером Владимиром Путиным, "но то, как они преподнесли эту идею, привело к провалу инициативы".

"Это показало, насколько чувствительны отношения с Россией для некоторых стран. <...> Я также не уверен, что наиболее подходящий формат – это Путин в окружении 27 (представителей стран ЕС). Эти 27 должны для начала договориться между собой о том, что скажут Путину", – пояснил дипломат.

Боррель говорит: кто-то может подумать, что раз американский президент Джо Байден встретился с Путиным, то почему то же самое не могут сделать и евролидеры. Но между Байденом и Россией – Атлантика, пояснил он, а единственное, что отделяет Европу от РФ – "это пограничный забор".

Евгений Пилипенко

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