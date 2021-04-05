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Россия наращивает военную мощь в Арктике и испытывает там новые виды оружия – CNN

05.04.2021, 23:24
Россия наращивает военную мощь в Арктике и испытывает там новые виды оружия – CNN - Фото
Map data: Google, Maxar Technologies ©2021

Россия наращивает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает там свое новейшее оружие, например, торпеды Poseidon 2M39. Об этом сообщает CNN.

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Издание опубликовало спутниковые снимки, которые свидетельствуют об активном развитии российских военных баз на арктическом побережье страны, также там строятся подземные хранилища, которые, вероятно, предназначены для нового вооружения. Кроме того, были замечены бомбардировщики и истребители МиГ-31БМ на Крайнем Севере и новые радиолокационные системы ближе к побережью Аляски.

Эксперты по оружию и западные официальные лица выразили особую озабоченность по поводу одного российского "супероружия" – торпеды Poseidon 2M39. Разработка торпеды идет быстрыми темпами. Ее испытания должны пройти в этом году.

Poseidon 2M39 — это торпеда, которая питается от ядерного реактора и предназначена для того, чтобы проходить на большой глубине незамеченной для систем береговой охраны.

По словам российских официальных лиц, устройство предназначено для доставки боеголовки в несколько мегатонн, вызывающей радиоактивные волны, которые сделают участки береговой линии непригодными для жизни на десятилетия.

При этом издание отмечает, что наращивание российской военной мощи происходит одновременно с перемещением войск НАТО и США. Например, американские бомбардировщики B-1 Lancer, дислоцированные на норвежской авиационной базе Ерланн, недавно завершили миссию на востоке Баренцева моря. В августе американские чиновники признали, что в этом районе находится подводная лодка "Seawolf" ВМС США.

"Россияне явно бросают военный вызов в Арктике", – сказал CNN источник в Госдепартаменте США, что, по его словам, включает переоборудование старых баз времен холодной войны и создание новых объектов на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска.

Базы, которые видны на спутниковых снимках, расположены на российской территории и являются частью обороны границ и береговой линии страны. Однако в США обеспокоены, что эти силы могут быть использованы для установления фактического контроля над территориями Арктики, которые расположены дальше. Вскоре эти территории из-за глобального потепления освободятся от льда.

По словам российских и западных официальных лиц, в арктическом регионе также регулярно проходят испытания высокотехнологичного оружия. В ноябре РФ объявила об успешном испытании гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон".

В то время, как официальные лица США скептически относятся к новым российским разработкам, глава норвежской разведки Стенсонес сказал CNN, что Циркон – это "новая технология с гиперзвуковой скоростью, от которой трудно защищаться".

  • Во время утверждения в Сенате США кандидатуры Ллойда Остина на должность министра обороны тот заявил, что Арктика быстро превращается в регион с геополитической конкуренцией, и что он серьезно обеспокоен наращиванием российской военной мощи в этом регионе.
  • 10 марта источник в Минобороны Британии сообщил, что британские военно-морские силы будут постоянно находиться за Полярным кругом в Арктике, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России над новыми торговыми путями, которые откроются по мере таяния льдов в Северо-Ледовитом океане.
Вадим Ребрина
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Россия США арктика
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