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Флот Британии будет постоянно находиться в Арктике для защиты торговых путей от РФ – Times

10.03.2021, 12:39
Флот Британии будет постоянно находиться в Арктике для защиты торговых путей от РФ – Times - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Британские Военно-морские силы будут постоянно находиться за Полярным кругом в Арктике, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России над новыми торговыми путями, которые откроются по мере таяния льдов в Северо-Ледовитом океане. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны. 

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Сообщается, что уже в ближайшие месяцы фрегат британских ВВС присоединится к многонациональной оперативной группе в Баренцевом море. 

Источники издания отмечают, что в следующий вторник Минобороны страны представит долгожданный обзор обороны, безопасности и внешней политики Великобритании.

Читайте также: Вызов для России. Бомбардировщик ВВС США впервые сел в арктической части Норвегии – фото

Станислав Стороженко
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Россия вмс флот британия глобальное потепление арктика
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