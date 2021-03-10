Флот Британии будет постоянно находиться в Арктике для защиты торговых путей от РФ – Times

Британские Военно-морские силы будут постоянно находиться за Полярным кругом в Арктике, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России над новыми торговыми путями, которые откроются по мере таяния льдов в Северо-Ледовитом океане. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что уже в ближайшие месяцы фрегат британских ВВС присоединится к многонациональной оперативной группе в Баренцевом море.

Источники издания отмечают, что в следующий вторник Минобороны страны представит долгожданный обзор обороны, безопасности и внешней политики Великобритании.

27 октября 2020 года российско-шведские ученые обнаружили, что замерзшие отложения метана в Северном Ледовитом океане, известные как "спящие гиганты углеродного цикла", начали выделяться в океан и атмосферу – это ускорит процесс таяния льдов в нем.

Читайте также: Вызов для России. Бомбардировщик ВВС США впервые сел в арктической части Норвегии – фото

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.