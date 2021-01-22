Сенат США утвердил Остина на пост главы Пентагона: РФ – угроза, но она находится на спаде

Сенат США утвердил кандидатуру генерала армии в отставке Ллойда Остина на должность министра обороны. Он станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон, сообщает Reuters.

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Вчера члены Конгресса подавляющим большинством позволили Остину претендовать на эту должность, несмотря на то, что он уволился из армии четыре года назад, тогда как, согласно закону, кандидат не должен служить в течение семи лет (в США министр обороны — гражданская должность). До Остина только для двоих было сделано исключение – Джорджа К. Маршалла и Джеймса Мэттиса.

67-летний Остин прослужил более 40 лет в армии и возглавлял Центральное командование США – ключевой пост Пентагона, координирующий военные операции в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене.

Поскольку большая часть опыта Остина сосредоточена на странах, где США ведут военные действия, некоторые законодатели подняли вопрос о его готовности противостоять другим глобальным угрозам, в частности, со стороны Китая и Ирана.

"Я думаю, что Китай... наша самая серьезная проблема в будущем", – сказал Остин. "Их цель – стать доминирующей мировой державой. Мы должны убедиться, что мы начинаем сдерживать их агрессию", – добавил он (AP).

Остин сказал, что Россия, долгое время считавшаяся вторым ключевым противником Вашингтона в том, что официальные лица экс-президента Дональда Трампа назвали эпохой соперничества великих держав, по-прежнему вызывает озабоченность, но не в такой степени, как Пекин.

"Россия также представляет собой угрозу, но она находится на спаде", – сказал Остин, предупредив, что Москва все еще может нанести "большой ущерб" в киберпространстве, как, например, с помощью взлома SolarWinds и операций по влиянию на выборы (Голос Америки).

Остин добавил, что Арктика быстро превращается в регион с геополитической конкуренцией, и что он серьезно обеспокоен наращиванием российской военной мощи в этом регионе. Если это подтвердится, Остин говорит, что он, среди прочего, позаботится о том, чтобы стратегия США в отношении РФ была последовательной и эффективной (High North News).

Еще одна проблема, с которой столкнется новый министр – это опасения по поводу экстремизма и расизма в рядах военных. Эти опасения усилились после штурма Капитолия 6 января. Расследование NPR показало, что почти 20% фигурантов служили или в настоящее время служат в армии.

Остин назвал это "критическим" вопросом и сказал, что новобранцев необходимо подвергать более тщательной проверке. Он пообещал "избавить наши ряды от расистов" и сказал, что воспринимает проблему как свою личную (NPR).

Будущий министр также подчеркнул, что последует примеру президента Джо Байдена и уделит особое внимание борьбе с пандемией коронавируса, в частности вакцинации военных.

20 января Остин заявил, что помощь Украине должна оставаться приоритетом. Он подчеркнул, что условием поддержки со стороны США должен быть прогресс Украины в борьбе с коррупцией и качестве управления.

Вадим Ребрина

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