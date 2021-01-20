UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Будущие госсекретарь и министр обороны США поддержали поставки Украине летального оружия

20.01.2021, 06:45
Будущие госсекретарь и министр обороны США поддержали поставки Украине летального оружия - Фото
Ллойд Остин и Джо Байден (Фото: Stan Gilliland/ЕРА)

Предоставление Украине военной помощи, включая летальное оружие, поддержали кандидаты на ключевые посты в администрации избранного президента США Джо Байдена на слушаниях в Сенате.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кандидат на должность госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена продолжит политику обучения украинских военных и предоставления им смертельного оружия, сообщает CNN.

Кандидат на должность министра обороны Ллойд Остин заявил, что помощь Украине должна оставаться приоритетом. Он подчеркнул, что условием поддержки со стороны США должен быть прогресс Украины в борьбе с коррупцией и качестве управления.

Остин также подтвердил, что поддерживает поставки Украине смертельного оружия. По его словам, в настоящее время сложился хороший баланс между помощью летальным оружием и нелетальным оборудованием, но в случае необходимости он готов вносить коррективы.

  • В августе 2020 года Байден заявил, что в случае избрания президентом гарантирует экономическую и военную поддержку Украины, включая летальное оружие.
  • 18 января 2021 года замглавы ОП Жовква заявил, что поддержка территориальной целостности Украины, в том числе военная помощь со стороны США, будет приоритетом в отношениях с администрацией Байдена.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
военная помощь Украине летальное оружие джо байден Энтони Блинкен Ллойд Остин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 