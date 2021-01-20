Будущие госсекретарь и министр обороны США поддержали поставки Украине летального оружия

Предоставление Украине военной помощи, включая летальное оружие, поддержали кандидаты на ключевые посты в администрации избранного президента США Джо Байдена на слушаниях в Сенате.

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Кандидат на должность госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена продолжит политику обучения украинских военных и предоставления им смертельного оружия, сообщает CNN.

Кандидат на должность министра обороны Ллойд Остин заявил, что помощь Украине должна оставаться приоритетом. Он подчеркнул, что условием поддержки со стороны США должен быть прогресс Украины в борьбе с коррупцией и качестве управления.

Остин также подтвердил, что поддерживает поставки Украине смертельного оружия. По его словам, в настоящее время сложился хороший баланс между помощью летальным оружием и нелетальным оборудованием, но в случае необходимости он готов вносить коррективы.

В августе 2020 года Байден заявил, что в случае избрания президентом гарантирует экономическую и военную поддержку Украины, включая летальное оружие.

18 января 2021 года замглавы ОП Жовква заявил, что поддержка территориальной целостности Украины, в том числе военная помощь со стороны США, будет приоритетом в отношениях с администрацией Байдена.

Денис Юдин

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