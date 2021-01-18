У Зеленского назвали основные приоритеты сотрудничества с администрацией Байдена

Среди приоритетов в отношениях с администрацией нового президента США будет поддержка территориальной целостности и возвращение временно оккупированных территорий Украины, активизация экономического сотрудничества и борьба с коррупцией. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.

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В частности, как отметил Жовква, речь идет о военной помощи Украине.

"Безусловно, мы исходим из того, что этот вопрос останется приоритетом и для новой администрации США", – подчеркнул он.

Жовква отметил, что еще один приоритет – активное привлечение США к процессу урегулирования ситуации в Донбассе и деоккупации Крыма.

По мнению замглавы ОП, также очень важно экономическое сотрудничество.

"Нам нужно, несмотря на пандемию COVID-19, наращивать товарооборот", – сказал он, отметив важность того, чтобы энергетическая независимость Украины обеспечивалась в том числе и со стороны США. Также замглавы ОП упомянул о сотрудничестве США и Украины в аграрной сфере, области IT и искусственного интеллекта.

Жовква подчеркнул, что Зеленский будет союзником Байдена в осуществлении антикоррупционных мер в Украине.

Замглавы ОП добавил, что Украина готовит стратегический документ, "дорожную карту" отношений с США.

Ранее сегодня Жовква рассказал, что в августе 2021-го в Киеве пройдет первый саммит Крымской платформы.

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Наталия Медведева

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