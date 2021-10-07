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Европарламент призвал привлечь режим Лукашенко к международному суду

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07.10.2021, 21:58
Европарламент призвал привлечь режим Лукашенко к международному суду - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко следует привлечь к международному суду. Об этом говорится в резолюции Европарламента, которую приняли сегодня депутаты, передает пресс-служба парламента.

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Европейский парламент подчеркнул необходимость рассмотрения дела Беларуси в Международном суде ООН в связи с массовыми преступлениями, совершенными против граждан страны режимом Лукашенко.

Согласно тексту резолюции, это должно быть сделано на основании нарушений Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток, совершенных беларусским государством.

Парламент выразил твердую солидарность со странами ЕС – Литвой, Польшей и Латвией, пострадавшими от гибридных атак Беларуси, которые выражаются в попытках беларусского режима направить сотни нелегальных мигрантов к внешним границам Евросоюза.

Депутаты заявляют, что институты ЕС и государства-члены должны срочно справиться с многомерным кризисом на границе с Беларусью и помочь оказавшимся там мигрантам и оказать им необходимую поддержку.

Кроме того, в резолюции высказано сожаление о том, что введенные ЕС экономические санкции лишь частично повлияли на режим Лукашенко.

Поэтому Европарламент призывает страны ЕС и дальше ужесточать адресные экономические санкции, сосредоточив внимание на ключевых беларусских секторах, и продвигать пятый пакет санкций против беларусских физических и юридических лиц, участвующих в репрессиях.

Депутаты Европарламента также призвали к безоговорочной поддержке беларусской демократической оппозиции в организации свободных и справедливых выборов под международным наблюдением.

Депутаты также осудили продолжающиеся отношения между Лукашенко и президентом РФ Владимиром Путиным и вновь заявили о необходимости разоблачить поддержку Россией жестоких репрессий Лукашенко против народа Беларуси, а также его причастность к гибридным действиям против ЕС.

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Наталия Медведева
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европарламент беларусь александр лукашенко Международный суд ООН
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