В Беларуси на TUT.BY завели новое дело. На неработающем сайте увидели "разжигание вражды"

В Беларуси против сотрудников TUT.BY открыли дело о разжигании вражды, хотя сайт заблокирован уже почти пять месяцев. Журналисты сайта Zerkalo, созданного после блокировки TUT.BY, считают такие действия Следственного комитета Беларуси местью за деятельность нового портала.

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Сегодня Следком Беларуси сообщил, что против должностных лиц и работников TUT.BY было открыто дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной вражды. По этой статье предусматривается до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Zerkalo, сейчас неизвестно, кто именно стал подозреваемым, так как в мае в Беларуси задержали 15 человек по так называемому делу TUT.BY, и 11 из них продолжают находиться в СИЗО. Однако им выдвинули обвинение по совершенно другой статье – об уклонении от уплаты налогов.

Также так называемые правоохранители Беларуси озвучивали главреду TUT.BY предупреждение о недопустимости нарушения закона об экстремизме. При этом никаких претензий о "разжигания вражды или розни" в адрес портала не звучало, а сайт не работает с 18 мая - соответственно, на нем не появлялось никаких новых публикаций, чтобы предъявить обвинения о разжигании.

"Возникает вопрос, почему СК возбудил дело о разжигании розни в отношении портала, который фактически не существует уже почти пять месяцев?" – удивляются журналисты.

Они считают, что новое уголовное дело может быть связано с тем, что часть бывших журналистов портала TUT.BY создала новый проект Zerkalo, который, как они утверждают, стал одним из самых посещаемых новостных сайтов страны.

"Вероятно, независимое СМИ с большой аудиторией остается для властей серьезным раздражителем. Вероятно, начиная разгром TUT.BY, они рассчитывали на иной результат", – заявили журналисты.

В декабре 2020 года беларуский суд лишил медиапортал TUT.BY статуса СМИ, так как на сайте якобы размещается "недостоверная информация, которая вредит государственным интересам"

18 мая 2021-го сайт TUT.BY заблокировали, а в редакцию и домой к сотрудникам пришли с обысками. Блокировку сайта в беларуском Мининформе объяснили "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации". Сообщалось о задержании 15 сотрудников сайта.

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Оксана Житнюк

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