UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Беларуси на TUT.BY завели новое дело. На неработающем сайте увидели "разжигание вражды"

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 15:05
В Беларуси на TUT.BY завели новое дело. На неработающем сайте увидели
TUT.BY (Фото - Telegram TUT.BY)

В Беларуси против сотрудников TUT.BY открыли дело о разжигании вражды, хотя сайт заблокирован уже почти пять месяцев. Журналисты сайта Zerkalo, созданного после блокировки TUT.BY, считают такие действия Следственного комитета Беларуси местью за деятельность нового портала.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня Следком Беларуси сообщил, что против должностных лиц и работников TUT.BY было открыто дело по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной вражды. По этой статье предусматривается до 12 лет лишения свободы.

В Беларуси на TUT.BY завели новое дело. На неработающем сайте увидели "разжигание вражды"

Как сообщает Zerkalo, сейчас неизвестно, кто именно стал подозреваемым, так как в мае в Беларуси задержали 15 человек по так называемому делу TUT.BY, и 11 из них продолжают находиться в СИЗО. Однако им выдвинули обвинение по совершенно другой статье – об уклонении от уплаты налогов.

Также так называемые правоохранители Беларуси озвучивали главреду TUT.BY предупреждение о недопустимости нарушения закона об экстремизме. При этом никаких претензий о "разжигания вражды или розни" в адрес портала не звучало, а сайт не работает с 18 мая - соответственно, на нем не появлялось никаких новых публикаций, чтобы предъявить обвинения о разжигании.

"Возникает вопрос, почему СК возбудил дело о разжигании розни в отношении портала, который фактически не существует уже почти пять месяцев?" – удивляются журналисты.

Они считают, что новое уголовное дело может быть связано с тем, что часть бывших журналистов портала TUT.BY создала новый проект Zerkalo, который, как они утверждают, стал одним из самых посещаемых новостных сайтов страны.

"Вероятно, независимое СМИ с большой аудиторией остается для властей серьезным раздражителем. Вероятно, начиная разгром TUT.BY, они рассчитывали на иной результат", – заявили журналисты.

  • В декабре 2020 года беларуский суд лишил медиапортал TUT.BY статуса СМИ, так как на сайте якобы размещается "недостоверная информация, которая вредит государственным интересам"
  • 18 мая 2021-го сайт TUT.BY заблокировали, а в редакцию и домой к сотрудникам пришли с обысками. Блокировку сайта в беларуском Мининформе объяснили "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации". Сообщалось о задержании 15 сотрудников сайта.

Читайте также: В Минске сожгли машину главного судебного эксперта, он вел дела против оппозиции – NEXTA

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь tut.by зеркало следком
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 