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В Минске сожгли машину главного судебного эксперта, он вел дела против оппозиции – NEXTA

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 17:35
В Минске сожгли машину главного судебного эксперта, он вел дела против оппозиции – NEXTA - Фото
В Минске подожгли машину главного судового эксперта (Фото: Nexta)

В Минске сожгли автомобиль главы Комитета судебных экспертиз Алексея Волкова. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

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В сообщении сказано, что эта организация "выгружает данные из телефонов задержанных, а также по отпечаткам пальцев ищет тех, кто развешивает протестную символику".

До этого Волков "работал в Следственном комитете, где вел "политические" дела, в том числе "дело Тихановского" (блогера Сергея Тихановского, мужа лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской, – ред.), из-за чего попал в санкционный список Евросоюза".

В Минске сожгли машину главного судебного эксперта, он вел дела против оппозиции – NEXTA

  • 9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Режим на тот момент действующего президента Александра Лукашенко объявил о своей победе, однако оппозиция с этим не согласилась и заявила о фальсификациях. Начались массовые протесты, во время которых от действий силовиков пострадали сотни мирных протестующих.
  • 28 сентября 2021-го в Минске во время штурма квартиры сотрудниками КГБ застрелен один из силовиков. Стрелявшего мужчину убили ответным огнем. В КГБ говорят, что искали террористов. Убит сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер. 
  • 29 сентября в Беларуси сотрудники КГБ провели массовые задержания граждан по уголовным обвинениям в оскорблении госслужащего и разжигании ненависти, задержали около 50 человек. Задержания связаны с комментариями в соцсетях об убийстве Зельцера.

Читайте также: Беларусь. Год после начала протестов: страна-изгой во главе с диктатором Лукашенко

Виктория Найдёнова
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