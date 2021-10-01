В Минске сожгли машину главного судебного эксперта, он вел дела против оппозиции – NEXTA

В Минске сожгли автомобиль главы Комитета судебных экспертиз Алексея Волкова. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

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В сообщении сказано, что эта организация "выгружает данные из телефонов задержанных, а также по отпечаткам пальцев ищет тех, кто развешивает протестную символику".

До этого Волков "работал в Следственном комитете, где вел "политические" дела, в том числе "дело Тихановского" (блогера Сергея Тихановского, мужа лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской, – ред.), из-за чего попал в санкционный список Евросоюза".

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Режим на тот момент действующего президента Александра Лукашенко объявил о своей победе, однако оппозиция с этим не согласилась и заявила о фальсификациях. Начались массовые протесты, во время которых от действий силовиков пострадали сотни мирных протестующих.

28 сентября 2021-го в Минске во время штурма квартиры сотрудниками КГБ застрелен один из силовиков. Стрелявшего мужчину убили ответным огнем. В КГБ говорят, что искали террористов. Убит сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер.

29 сентября в Беларуси сотрудники КГБ провели массовые задержания граждан по уголовным обвинениям в оскорблении госслужащего и разжигании ненависти, задержали около 50 человек. Задержания связаны с комментариями в соцсетях об убийстве Зельцера.

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Виктория Найдёнова

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