В Беларуси КГБ массово задерживает граждан за комментарии об убийстве IT-шника Зельцера

29 сентября в Беларуси сотрудники КГБ провели массовые задержания граждан по уголовным обвинениям в оскорблении госслужащего и разжигании ненависти. Всего задержаны около 50 человек, сообщает беларуская правозащитная группа Вясна-96.

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Правозащитники публикуют имена задержанных. Среди них жители Минска, Гомеля, Речицы, Жлобина, Пинска, Витебска и Слонима.

Задержания связаны с комментариями в соцсетях об убийстве силовиками сотрудника IT-компании Андрея Зельцера, в ходе которого погиб также сотрудник КГБ.

Издание Наша Нива публикует рассказ жены одного из задержанных – 36-летнего рабочего из Слонима Алексея Сенько. К ним пришли трое сотрудников КГБ и, ничего не объясняя, надели на мужчину наручники и увезли. Позже в квартире провели обыск и сказали, что Сенько обвиняется по двум статьям — об оскорблении госслужащего и разжигании ненависти. Изъяли его мобильный телефон.

"Леша – активист, любит писать комментарии", – сказала его жена.

Вчера, 29 сентября, заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков в интервью одному из местных телеканалов заявил, что те, кто комментируют перестрелку в Минске, заслуживают "физического уничтожения".

"Вот эти вот все комментаторы, после всего, что было сказано и показано, – это враги. Враги особо циничные, которые заслуживают только физического уничтожения", – сказал Карпенков.

28 сентября в Минске во время штурма квартиры сотрудниками КГБ был застрелен один из силовиков. Стрелявшего мужчину убили ответным огнем. В КГБ говорят, что искали террористов. Их жертвой оказался 32-летний сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер.

Вадим Ребрина

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