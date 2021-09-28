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В Минске во время рейда силовиков по квартирам застрелили сотрудника КГБ: видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 21:27
В Минске во время рейда силовиков по квартирам застрелили сотрудника КГБ: видео - Фото
Снимок экрана 2021-09-28 в 21.21.01

В Минске во время штурма квартиры сотрудниками КГБ застрелен один из силовиков. Стрелявшего мужчину убили ответным огнем. В КГБ говорят, что искали террористов. По информации Еврорадио, убит сотрудник IT-компании EPAM Systems.

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Издание сообщает, что сегодня во время "отработки адресов" житель квартиры в Минске "оказал сопротивление силовикам – в одного из них выстрелил из охотничьего ружья". Сотрудники КГБ открыли ответный огонь и застрелили мужчину.

В Минске во время рейда силовиков по квартирам застрелили сотрудника КГБ: видео

По предварительной информации, убит Андрей Зельцер, сотрудник компании EPAM Systems, пишет charter97.org.

На сайте КГБ говорится, что мужчина убит в ходе проведения "специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".

Силовики пишут, что в одной из квартир жилого дома по их сотрудникам "особо опасный преступник" из ружья открыл огонь на поражение, в результате чего был смертельно ранен сотрудник комитета.

При этом на видео, опубликованном в YouTube-канале издания Правда Гомель видно, как люди в штатском, стоя у двери квартиры, говорят: "Милиция. Открываем дверь!". Затем они выламывают дверь и врываются внутрь. При этом ролик смонтирован с записью, которая велась изнутри. Кроме молодого человека с ружьем в квартире находилась девушка, снимавшая происходящее на телефон. Какова ее дальнейшая судьба, неизвестно. Подлинность видеозаписи не подтверждена.

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Вадим Ребрина
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