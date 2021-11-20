Резников: Наши военные умеют проливать кровь врага, победной войны России не может быть
Министр обороны Алексей Резников не верит в возможность "большой победной войны России против Украины", поскольку ВСУ умеют и готовы защищать страну. Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.
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Отвечая на вопрос журналистки о возможности "большой победной войны России против Украины", Резников сказал: "Не верю в это. Мы за почти восемь лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на достаточно высоком уровне, особенно сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным четыре дня провести в ООС, общаться с командирами и солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе. Люди умеют защищать страну".
Резников напомнил, что в Украине более 400 000 ветеранов, которые "сегодня будут готовы встать и защищать свою землю". По его мнению, "такого легкого прохода (России - ред.), как это было в 2014 году, уже не будет": "Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь и как проливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать".
Также он сказал, что "хотел бы видеть больше солидарности и решимости" стран Запада в контексте готовности защищать Украину: "Кто точно понимает все угрозы и риски – это страны Балтии и Польша, наши ближайшие друзья, которые точно знают, чем это может закончиться".
- С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
- По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
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