UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников: Наши военные умеют проливать кровь врага, победной войны России не может быть

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 10:55
Резников: Наши военные умеют проливать кровь врага, победной войны России не может быть - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Министр обороны Алексей Резников не верит в возможность "большой победной войны России против Украины", поскольку ВСУ умеют и готовы защищать страну. Об этом он заявил в интервью Голосу Америки

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос журналистки о возможности "большой победной войны России против Украины", Резников сказал: "Не верю в это. Мы за почти восемь лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на достаточно высоком уровне, особенно сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным четыре дня провести в ООС, общаться с командирами и солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе. Люди умеют защищать страну".

Резников напомнил, что в Украине более 400 000 ветеранов, которые "сегодня будут готовы встать и защищать свою землю". По его мнению, "такого легкого прохода (России - ред.), как это было в 2014 году, уже не будет": "Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь и как проливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать". 

Также он сказал, что "хотел бы видеть больше солидарности и решимости" стран Запада в контексте готовности защищать Украину: "Кто точно понимает все угрозы и риски – это страны Балтии и Польша, наши ближайшие друзья, которые точно знают, чем это может закончиться".

Читайте также: Джонсон предупредил Европу: Предстоит выбор – газ из России или защита Украины и мира

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война Донбасс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 