Резников: Наши военные умеют проливать кровь врага, победной войны России не может быть

Министр обороны Алексей Резников не верит в возможность "большой победной войны России против Украины", поскольку ВСУ умеют и готовы защищать страну. Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.

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Отвечая на вопрос журналистки о возможности "большой победной войны России против Украины", Резников сказал: "Не верю в это. Мы за почти восемь лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на достаточно высоком уровне, особенно сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным четыре дня провести в ООС, общаться с командирами и солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе. Люди умеют защищать страну".

Резников напомнил, что в Украине более 400 000 ветеранов, которые "сегодня будут готовы встать и защищать свою землю". По его мнению, "такого легкого прохода (России - ред.), как это было в 2014 году, уже не будет": "Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь и как проливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать".

Также он сказал, что "хотел бы видеть больше солидарности и решимости" стран Запада в контексте готовности защищать Украину: "Кто точно понимает все угрозы и риски – это страны Балтии и Польша, наши ближайшие друзья, которые точно знают, чем это может закончиться".

По данным таблоида Mirror, Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.

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Владислав Сердюк

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