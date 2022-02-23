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Боевики на Донбассе обстреляли детский сад и попали в жилой дом: видео последствий

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 16:58
Боевики на Донбассе обстреляли детский сад и попали в жилой дом: видео последствий - Фото
Скриншот с видео

Гибридная российская армия обстреляла детсад в Зеленополье Луганской области, а в Николаевке Донецкой области в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница. На месте работают следственно-оперативные группы полиции, сообщает пресс-служба МВД.

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В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются.

В Зеленополье боевики обстреляли детский сад, сообщили в МВД. Четверых детей, которые во время обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители.

Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.

Расстояние от Зеленополья до линии разграничения – 5 км.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По фактам возбуждено уголовное производство по статье УК о нарушении законов и обычаев войны.

  • 17 февраля Станица Луганская попала под обстрел. Один из снарядов пробил дыру в стене детского сада, другие упали на территории железнодорожной станции и локомотивного депо.
  • АО "Укрзализныця" решила отменить пригородный поезд в Станицу. 
  • 21 февраля под массированный обстрел попал город Счастье Луганской области. Областная администрация планирует эвакуировать жителей Счастья, если обстрелы не прекратятся.
Вадим Ребрина
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обстрел Донбасс
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