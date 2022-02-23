Боевики на Донбассе обстреляли детский сад и попали в жилой дом: видео последствий
Гибридная российская армия обстреляла детсад в Зеленополье Луганской области, а в Николаевке Донецкой области в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница. На месте работают следственно-оперативные группы полиции, сообщает пресс-служба МВД.
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В селе Николаевка, что под Волновахой, в результате разрыва снаряда ранена женщина. Анкетные данные пострадавшей устанавливаются.
В Зеленополье боевики обстреляли детский сад, сообщили в МВД. Четверых детей, которые во время обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители.
Кроме того, на улице Юбилейной поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.
Расстояние от Зеленополья до линии разграничения – 5 км.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
По фактам возбуждено уголовное производство по статье УК о нарушении законов и обычаев войны.
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