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Если обстрелы не прекратятся, будем эвакуировать жителей Счастья – глава Луганской ОГА

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 18:42
Если обстрелы не прекратятся, будем эвакуировать жителей Счастья – глава Луганской ОГА - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)

Областная администрация будет эвакуировать жителей Счастья, если не прекратятся обстрелы населенного пункта со стороны захваченной террористическими организациями части Донбасса. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Прямо сейчас обстреливают окрестности Счастья, мы постоянно на связи с руководителем военно-гражданской администрации. Если не прекратятся обстрелы – будем принимать решения по эвакуации обязательно", – сказал он.

По словам Гайдая, уже подготовлены места, куда будут эвакуировать жителей. Помогать людям будут сотрудники ГСЧС и Нацполиции.

Глава ОГА добавил, что обстрел Луганской ТЭС – намеренное разрушение инфраструктуры для создания "паники или условий, чтобы люди не смогли там находиться".

Как подчеркнул Гайдай, речь не идет только об обстреле военных объектов, стреляют по жилым домам – разрушены как частные домовладения, так и многоэтажки. Чиновник добавил, что людям во дворы попадали "пули 12,7 калибра и мины".

Скриншот Facebook
  • 21 февраля 2022 года Счастье попало под массированные артиллерийские обстрелы, целью которых, по оценке местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, было уничтожение критической инфраструктуры.
  • 22 февраля Луганская ТЭС попала под обстрел. На станции загорелся один из трансформаторов.

Читайте также: Война на Донбассе. Террористы обстреливают пункт въезда-выезда Счастье: видео

Яна Катасонова
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