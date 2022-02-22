Если обстрелы не прекратятся, будем эвакуировать жителей Счастья – глава Луганской ОГА
Областная администрация будет эвакуировать жителей Счастья, если не прекратятся обстрелы населенного пункта со стороны захваченной террористическими организациями части Донбасса. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
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"Прямо сейчас обстреливают окрестности Счастья, мы постоянно на связи с руководителем военно-гражданской администрации. Если не прекратятся обстрелы – будем принимать решения по эвакуации обязательно", – сказал он.
По словам Гайдая, уже подготовлены места, куда будут эвакуировать жителей. Помогать людям будут сотрудники ГСЧС и Нацполиции.
Глава ОГА добавил, что обстрел Луганской ТЭС – намеренное разрушение инфраструктуры для создания "паники или условий, чтобы люди не смогли там находиться".
Как подчеркнул Гайдай, речь не идет только об обстреле военных объектов, стреляют по жилым домам – разрушены как частные домовладения, так и многоэтажки. Чиновник добавил, что людям во дворы попадали "пули 12,7 калибра и мины".
- 21 февраля 2022 года Счастье попало под массированные артиллерийские обстрелы, целью которых, по оценке местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, было уничтожение критической инфраструктуры.
- 22 февраля Луганская ТЭС попала под обстрел. На станции загорелся один из трансформаторов.
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