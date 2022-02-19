Сегодня, 19 февраля боевики гибридной армии России продолжают обстреливать контрольный пункт въезда-выезда Счастье. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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Как отмечается, сегодня с утра российские наемники возобновили обстрелы в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".
Террористы ведут обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов.
Как отметили в ГПСУ, пограничные наряды находятся на позициях.
Обстрелы повреждают инфраструктуру дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения.
Вчера российско-оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
- 18 февраля на Донбассе враг провел 66 обстрелов по позициям ВСУ. Погиб военный.
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