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Война на Донбассе. Террористы обстреливают пункт въезда-выезда Счастье: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 14:11
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Сегодня, 19 февраля боевики гибридной армии России продолжают обстреливать контрольный пункт въезда-выезда Счастье. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как отмечается, сегодня с утра российские наемники возобновили обстрелы в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

Террористы ведут обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов.

Как отметили в ГПСУ, пограничные наряды находятся на позициях. 

Обстрелы повреждают инфраструктуру дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения.

Вчера российско-оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.

Читайте также: Провокация. Боевики обстреляли собственные позиции в районе Пикузы – ОТГ Восток

Наталия Медведева
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