Провокация. Боевики обстреляли собственные позиции в районе Пикузы – ОТГ Восток
Сегодня, 19 февраля, в районе боевых действий на Донбассе боевики российской гибридной армии открыли огонь по собственным позициям, чтобы обвинить в этом украинскую армию. Об этом сообщает с Facebook оперативно-тактическая группировка Восток.
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Как отмечается, террористы открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям в районе Пикузы.
В ОТГ Восток сообщили, что около 04:00 начался обстрел позиций украинских военных в районе Водяного со стороны Заиченко.
По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы.
"Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных", – отмечают в ОТГ Восток.
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