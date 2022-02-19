Провокация. Боевики обстреляли собственные позиции в районе Пикузы – ОТГ Восток

Сегодня, 19 февраля, в районе боевых действий на Донбассе боевики российской гибридной армии открыли огонь по собственным позициям, чтобы обвинить в этом украинскую армию. Об этом сообщает с Facebook оперативно-тактическая группировка Восток.

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Как отмечается, террористы открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям в районе Пикузы.

В ОТГ Восток сообщили, что около 04:00 начался обстрел позиций украинских военных в районе Водяного со стороны Заиченко.

По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы.

"Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных", – отмечают в ОТГ Восток.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.

18 февраля на Донбассе враг провел 66 обстрелов по позициям ВСУ. Погиб военный.

Наталия Медведева

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