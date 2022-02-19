UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Провокация. Боевики обстреляли собственные позиции в районе Пикузы – ОТГ Восток

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 12:16
Провокация. Боевики обстреляли собственные позиции в районе Пикузы – ОТГ Восток - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

Сегодня, 19 февраля, в районе боевых действий на Донбассе боевики российской гибридной армии открыли огонь по собственным позициям, чтобы обвинить в этом украинскую армию. Об этом сообщает с Facebook оперативно-тактическая группировка Восток.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, террористы открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям в районе Пикузы.

В ОТГ Восток сообщили, что около 04:00 начался обстрел позиций украинских военных в районе Водяного со стороны Заиченко.

По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы.

"Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных", – отмечают в ОТГ Восток.

Провокация. Боевики обстреляли собственные позиции в районе Пикузы – ОТГ Восток
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 