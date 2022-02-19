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Война на Донбассе. Боевики провели 66 обстрелов из артиллерии и минометов

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 08:12
Война на Донбассе. Боевики провели 66 обстрелов из артиллерии и минометов - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

За сутки, 18 февраля, в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано 66 обстрелов со стороны боевиков гибридной армии России. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Как отмечается, из 66-ти нарушений режима прекращения огня – 52 обстрела террористы осуществили с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Враг вел огонь, в частности, из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Под обстрелы боевиков попали: Болотенное, Новогнатовка, Старый Айдар, Старогнатовка, Чермалык, Новоселовка-2, Песчаное, Пивденне, Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово, Невельское, Светлодарск, Луганское, Верхнеторецкое, Нью-Йорк, Нижнетеплое, Мироновский, Троицкое, Гранитное, Попасная, Красногоровка, Артема, Марьинка, Новогригоровка, Новоалександровка, Золотое-2, Золотое-4, Лобачево, Лопаскино, Новотошковское, Николаевка, Зайцево, Станица Луганская, Счастье.

В штабе сообщили, что потерь среди военнослужащих объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

С начала суток 19 февраля со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Война на Донбассе. Боевики провели 66 обстрелов из артиллерии и минометов

Война на Донбассе. Боевики провели 66 обстрелов из артиллерии и минометов

Война на Донбассе. Боевики провели 66 обстрелов из артиллерии и минометов

Война на Донбассе. Боевики провели 66 обстрелов из артиллерии и минометов
Наталия Медведева
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война Донбасс
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