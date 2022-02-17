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17.02.2022, 10:58

Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фото
Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фото
Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фотоБоевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фото

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, двое гражданских получили контузии. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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По данным штаба, боевики применили тяжелое артиллерийского вооружение, и снаряды попали в постройку детсада. В результате обстрела повреждена и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электричества.

Военнослужащие эвакуировали мирных жителей в укрытие.

По данным гуманитарной миссии Пролиска, обстрел произошел около 09:00, и в это время дети находились в детском саду, а контузии получили сотрудницы детсада.

Тем временем боевики гибридной армии РФ обвиняют в "нарушениях" и "обстрелах" ВСУ, что активно распространяют росСМИ.

Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фото

Журналист и представитель Украины в ТКГ по Донбассу сообщил, что пропагандистские Telegram-каналы распространяют фото обстрелов в Станице Луганской, заявляя, что этот детсад якобы находится на оккупированной территории, и обвиняя в обстрелах ВСУ.

Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фото
СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014-го армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
  • 26 января на встрече в Париже советники глав государств-участников нормандского формата поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе. Несмотря на договоренности, оккупанты продолжают обстрелы.
  • Россия, при несоблюдении ею режима прекращения огня, требует прямых переговоров Украины с боевиками. 

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Теги: обстрел, война, Донбасс, станица луганская
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