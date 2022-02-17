Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, у двух сотрудниц контузия – фото

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, двое гражданских получили контузии. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.
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По данным штаба, боевики применили тяжелое артиллерийского вооружение, и снаряды попали в постройку детсада. В результате обстрела повреждена и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электричества.
Военнослужащие эвакуировали мирных жителей в укрытие.
По данным гуманитарной миссии Пролиска, обстрел произошел около 09:00, и в это время дети находились в детском саду, а контузии получили сотрудницы детсада.
Тем временем боевики гибридной армии РФ обвиняют в "нарушениях" и "обстрелах" ВСУ, что активно распространяют росСМИ.
Журналист и представитель Украины в ТКГ по Донбассу сообщил, что пропагандистские Telegram-каналы распространяют фото обстрелов в Станице Луганской, заявляя, что этот детсад якобы находится на оккупированной территории, и обвиняя в обстрелах ВСУ.
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