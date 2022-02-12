Донбасс. Боевики продолжают стрелять, сбросили гранату с дрона, ранен военный – штаб ООС

Российская гибридная армия в районе боевых действий на Донбассе продолжает нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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По состоянию на 07:00 12 февраля террористы провели семь обстрелов по позициям украинских военных.

Вблизи Марьинки боевики сбросили с беспилотника осколочную гранату ВОГ-17.

В направлении Невельского враг два раза открывал огонь из стрелкового оружия.

В окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Водяного вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий противника один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Он госпитализирован, состояние здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

26 января на встрече в Париже советники глав государств-участников нормандского формата поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе.

10 февраля на аналогичной встрече в Берлине ее участники подтвердили полную приверженность, независимо от каких-либо условий, режиму прекращения огня.

Россия, при несоблюдении ею режима прекращения огня, требует прямых переговоров Украины с боевиками.

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Наталия Медведева

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