UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Донбасс. Боевики продолжают стрелять, сбросили гранату с дрона, ранен военный – штаб ООС

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2022, 08:07
Донбасс. Боевики продолжают стрелять, сбросили гранату с дрона, ранен военный – штаб ООС - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Российская гибридная армия в районе боевых действий на Донбассе продолжает нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По состоянию на 07:00 12 февраля террористы провели семь обстрелов по позициям украинских военных.

Вблизи Марьинки боевики сбросили с беспилотника осколочную гранату ВОГ-17.

В направлении Невельского враг два раза открывал огонь из стрелкового оружия.

В окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Водяного вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий противника один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Он госпитализирован, состояние здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Донбасс. Боевики продолжают стрелять, сбросили гранату с дрона, ранен военный – штаб ООС
  • 26 января на встрече в Париже советники глав государств-участников нормандского формата поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе.
  • 10 февраля на аналогичной встрече в Берлине ее участники подтвердили полную приверженность, независимо от каких-либо условий, режиму прекращения огня.
  • Россия, при несоблюдении ею режима прекращения огня, требует прямых переговоров Украины с боевиками. 

Читайте также: США: Обвинения Москвы в адрес Киева в невыполнении минских соглашений – чистая пропаганда

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 