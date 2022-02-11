США: Обвинения Москвы в адрес Киева в невыполнении минских соглашений – чистая пропаганда

Российские обвинения Украины в невыполнении минских соглашений представляют собой чистую пропаганду. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства США в Киеве.

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В заявлении американских дипломатов отмечается, что Украина неоднократно пыталась добросовестно выполнить свои обязательства по всем минским договоренностям.

Как уточнили в посольстве, Украина ежегодно принимает закон об особом статусе, оставляет открытыми пункты въезда-выезда и остается открытой для конструктивного диалога по выполнению договоренностей через нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу.

"Между тем, Россия прекратила действие пограничной мониторинговой миссии ОБСЕ, ограничивает свободу передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, удерживает силы на подконтрольном России Донбассу и продолжает вооружать контролируемые ею силы, нарушая режим прекращения огня", – говорится в заявлении посольства.

В США подчеркнули, что Россия сама спровоцировала конфликт и подписала минские соглашения, но отказывается признать, что является стороной конфликта. Она также требует, чтобы Украина вела прямой диалог с посредниками вместо России, однако минские соглашения не требуют проведения такого диалога.

"Московские обвинения Украины в том, что она не выполняет минские договоренности, чистая пропаганда. Если Россия верит в Минск, как она говорит, то она должна выполнить свои обязательства и разблокировать работу нормандского формата и ТКГ", – резюмировали в посольстве США.

4 февраля временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Россия неправильно трактует минские соглашения.

7 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия продемонстрирует серьезность в вопросе реализации минских соглашений.

10 февраля в Берлине состоялась нормандская встреча советников. Она длилась более девяти часов, но стороны не смогли прийти к какому-то общему документу.

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Наталия Медведева

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