Блинкен сказал, когда Украина могла бы двигаться вперед в вопросе особого статуса Донбасса

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина будет готова двигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, когда в рамках минских соглашений согласуют последовательность шагов в этом направлении. Об этом Блинкен сказал во время пресс-конференции с высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем.

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"США и Украина едины в том, что Минск – это путь вперед, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, созданный российским вторжением в 2014 году. И это лучший путь, чтобы восстановить украинские границы и суверенитет, а также отстаивать права украинских граждан, в том числе тех, кто живет на Донбассе", – сказал Блинкен.

Он отметил, что Украина в последние годы постоянно стремится продвигаться вперед в реализации минских соглашений.

"Я думаю, если посмотреть на требования, установленные в минских соглашениях, трех соглашениях в течение нескольких месяцев, будет справедливо сказать, что Украина стремилась продвинуться вперед по большинству, если не по всем из них, в то время как Россия – практически ни по одному из своих обязательств по Минску", – заявил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Украина продолжает выдвигать добросовестные идеи о том, как двигаться вперед.

"В Минске не прописаны некоторые вопросы последовательности шагов, которые необходимо предпринять сторонам. Украина подходит к этому добросовестно. Мы до сих пор не видели, чтобы Россия делала то же самое", – сказал Блинкен.

Он добавил: "В договоренностях говорится об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед".

Госсекретарь выразил надежду на то, что Россия продемонстрирует серьезность в вопросе реализации минских соглашений.

"Так что, если Россия серьезно настроена на выполнение Минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине", – сказа Блинкен.

Он напомнил, что скоро состоится встреча в нормандском формате, и на ней можно было бы предпринять некоторые краткосрочные шаги для дальнейшего укрепления доверия к выполнению минских соглашений.

Речь идет о прекращении огня, освобождении заключенных с обеих сторон, а также о том, чтобы обеспечить более свободное перемещение людей через линию соприкосновения.

2 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что оккупированный Донбасс не получит особый статус на условиях России, ни один регион не будет иметь права вето на государственные решения. Глава МИД добавил: Украина проводит очень глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией минских соглашений. Однако он подчеркнул: минские соглашения начинаются с вопросов безопасности.

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Наталия Медведева

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