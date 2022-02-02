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Донбасс не получит особый статус на условиях России – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 06:40
Донбасс не получит особый статус на условиях России – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото – пресс-служба МИД)

Донбасс не получит особый статус в понимании России, ни один регион не будет иметь права вето на государственные решения. Об этом заявил в интервью Rzeczpospolita министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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У него спросили, готова ли Украина дать особый статус Донецкой и Луганской областям, чтобы они фактически получили право вето на стратегические решения украинской власти.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, никакого права вето не будет", – ответил Кулеба.

Глава МИД добавил: Украина проводит очень глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений. Однако он подчеркнул: Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности.

"Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", – подытожил Кулеба.

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Марк Сировой
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