Зеленский – Байдену: Украина готова к скорой встрече лидеров нормандского формата
Президент Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Джо Байденом заявил: Украина готова к скорой встрече нормандского формата на уровне лидеров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Президенты обсуждали итоги недавней встречи советников лидеров нормандского формата. Байден приветствовал договоренности о прекращении огня на Донбассе, а Зеленский заверил: Украина готова к встрече лидеров нормандского формата в ближайшем будущем.
Зеленский также поблагодарил США и лично Байдена за поддержку Украины и лидерство в консолидации мирового сообщества для сдерживания новой волны агрессии России. Кроме того, он приветствовал заявление Байдена о важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине.
Также президент поблагодарил США за поставки оружия и выразил надежду, что Вашингтон и дальше продолжит помогать укреплению обороноспособности Украины.
Кроме того, лидеры обсудили увеличение финансовой поддержки США – на двустороннем уровне и через международные организации.
В ОП также отметили, что это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года. На Банковой считают, что это демонстрирует "глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задает хорошую динамику на 2022 год".
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. После этого в Белом доме заявили, что вторжение РФ может произойти в любой момент. 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.
- 26 января состоялась встреча советников лидеров нормандского формата. В коммюнике было заявлено, что стороны намерены снизить уровень разногласий для продвижения переговорного процесса, их новая встреча должна пройти через две недели в Берлине.
- 27 января Зеленский поговорил с Байденом. В Белом доме заявили: обсуждались сдерживание России и помощь Украине.
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