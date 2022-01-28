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Зеленский – Байдену: Украина готова к скорой встрече лидеров нормандского формата

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 07:20
Зеленский – Байдену: Украина готова к скорой встрече лидеров нормандского формата - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото – ЕРА)

Президент Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Джо Байденом заявил: Украина готова к скорой встрече нормандского формата на уровне лидеров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Президенты обсуждали итоги недавней встречи советников лидеров нормандского формата. Байден приветствовал договоренности о прекращении огня на Донбассе, а Зеленский заверил: Украина готова к встрече лидеров нормандского формата в ближайшем будущем.

Зеленский также поблагодарил США и лично Байдена за поддержку Украины и лидерство в консолидации мирового сообщества для сдерживания новой волны агрессии России. Кроме того, он приветствовал заявление Байдена о важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине.

Также президент поблагодарил США за поставки оружия и выразил надежду, что Вашингтон и дальше продолжит помогать укреплению обороноспособности Украины.

Кроме того, лидеры обсудили увеличение финансовой поддержки США – на двустороннем уровне и через международные организации.

В ОП также отметили, что это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года. На Банковой считают, что это демонстрирует "глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задает хорошую динамику на 2022 год".

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Марк Сировой
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