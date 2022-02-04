Россия неправильно трактует минские соглашения, достичь прогресса сложно – посол США

Пока Россия будет неправильно трактовать минские соглашения, будет сложно достичь прогресса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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"РФ неправильно трактует эти договоренности. До тех пор, пока они будут продолжать, достичь компромисса и двигаться вперед будет сложно", – сказала она.

Квин считает странным, что Россия отказывается признавать себя стороной конфликта, ведь РФ сама подписала минские соглашения.

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Глава посольства США добавила, что переговоры с боевиками, к которым Россия склоняет Украину, не приведут ни к чему хорошему.

"Будет замороженный конфликт, как в Приднестровье, который никогда не будет решен. Поэтому Украина не соглашается, потому что не в интересах Украины вести переговоры с группой, как вы сказали, террористов, которые не хотят решить проблему", – добавила она.

Квин считает, что минский процесс все еще актуален, а также отметила возобновление в нормандском формате – политической площадке этого процесса.

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Марк Сировой

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