"Общего документа не выработали, готовы продолжать переговоры". Ермак об итогах Нормандии

10 января в Берлине состоялась встреча политических советников глав стран-участниц нормандского формата. Переговоры продолжались более девяти часов, общего документа не выработали, но согласились продолжать встречи.

"Мы готовы говорить и 24 часа, чтобы достичь желаемого результата", – сказал Ермак.

По словам главы украинской делегации Андрея Ермака, на сегодняшней встрече советников глав государств-участников нормандского формата в Берлине все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры в нормандском формате и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Все стороны подтвердили, что есть минские соглашения и их надо выполнять.

"Сегодня с не смогли дойти до какого-то общего документа", – сказал Ермак и добавил, что все настроены продолжать работать.

Ермак отметил, что очень важно, что все стороны выразили полную приверженность режиму прекращения огня.

По его словам, время и место следующей встречи в нормандском формате пока не согласованы.

Глава ОП выразил надежду, что на следующем заседании ТКГ будут разблокированы гуманитарные вопросы обмена пленными и открытия пунктов въезда-выезда.

В Офисе президента сообщили, что во время переговоров Ермак подчеркнул, что Украина последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Поэтому украинская сторона и дальше будет принимать меры для активизации работы всех имеющихся переговорных форматов с целью продвижения мирного процесса.

Глава российской делегации Дмитрий Козак на своем брифинге обвинил украинцев в отказе от прямых переговоров с подконтрольными Кремлю боевиками в Донецке и Луганске.

26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных.

В СМИ распространили информацию, что на встрече в Париже якобы планировали обсуждать дату переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса", но Ермак опроверг это.

Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине.

Перед встречей в нормандском формате 10 февраля Ермак заявил, что одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников будет разблокирование работы трехсторонней контактной группы с целью завершения войны на Донбассе.

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Наталия Медведева

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