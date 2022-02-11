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"Общего документа не выработали, готовы продолжать переговоры". Ермак об итогах Нормандии

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 01:06
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

10 января в Берлине состоялась встреча политических советников глав стран-участниц нормандского формата. Переговоры продолжались более девяти часов, общего документа не выработали, но согласились продолжать встречи.

"Мы готовы говорить и 24 часа, чтобы достичь желаемого результата", – сказал Ермак.

По словам главы украинской делегации Андрея Ермака, на сегодняшней встрече советников глав государств-участников нормандского формата в Берлине все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры в нормандском формате и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Все стороны подтвердили, что есть минские соглашения и их надо выполнять. 

"Сегодня с не смогли дойти до какого-то общего документа", – сказал Ермак и добавил, что все настроены продолжать работать.

Ермак отметил, что очень важно, что все стороны выразили полную приверженность режиму прекращения огня.

По его словам, время и место следующей встречи в нормандском формате пока не согласованы.

Глава ОП выразил надежду, что на следующем заседании ТКГ будут разблокированы гуманитарные вопросы обмена пленными и открытия пунктов въезда-выезда.

В Офисе президента сообщили, что во время переговоров Ермак подчеркнул, что Украина последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Поэтому украинская сторона и дальше будет принимать меры для активизации работы всех имеющихся переговорных форматов с целью продвижения мирного процесса.

Глава российской делегации Дмитрий Козак на своем брифинге обвинил украинцев в отказе от прямых переговоров с подконтрольными Кремлю боевиками в Донецке и Луганске.
  • 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных.
  • В СМИ распространили информацию, что на встрече в Париже якобы планировали обсуждать дату переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса", но Ермак опроверг это.
  • Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине.
  • Перед встречей в нормандском формате 10 февраля Ермак заявил, что одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников будет разблокирование работы трехсторонней контактной группы с целью завершения войны на Донбассе. 

Читайте также: Опубликовано коммюнике по встрече в Париже. РФ подписалась под прекращением огня

Наталия Медведева
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Донбасс нормандский формат андрей ермак
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