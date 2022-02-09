Ермак назвал одну из целей Украины на переговорах в нормандском формате в Берлине

Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников нормандского формата будет разблокирование работы трехсторонней контактной группы с целью завершения войны на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе встречи с представителями украинских СМИ, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Он отметил, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на Донбассе.

Также, по словам Ермака, представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ на линии разграничения.

26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных.

В СМИ распространили информацию, что на встрече в Париже якобы планировали обсуждать дату переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса", но Ермак опроверг это.

Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине.

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Вадим Ребрина

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