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Ермак назвал одну из целей Украины на переговорах в нормандском формате в Берлине

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 23:32
Ермак назвал одну из целей Украины на переговорах в нормандском формате в Берлине - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников нормандского формата будет разблокирование работы трехсторонней контактной группы с целью завершения войны на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе встречи с представителями украинских СМИ, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Он отметил, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на Донбассе.

Также, по словам Ермака, представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ на линии разграничения.

  • 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных.
  • В СМИ распространили информацию, что на встрече в Париже якобы планировали обсуждать дату переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса", но Ермак опроверг это.
  • Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине.

Читайте также: Опубликовано коммюнике по встрече в Париже. РФ подписалась под прекращением огня

Вадим Ребрина
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Донбасс нормандский формат андрей ермак
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