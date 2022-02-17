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Сколько войск на Донбассе. Резников уличил во лжи Путина или его разведку

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 09:20
Сколько войск на Донбассе. Резников уличил во лжи Путина или его разведку - Фото
Алексей Резников (Фото — EPA)

Российский президент Владимир Путин либо лжет на весь мир о количестве украинских военных на Донбассе, либо ему лжет его же разведка, говорит министр обороны Алексей Резников. Об этом он сказал РБК-Украина.

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На брифинге Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в середине февраля лидер страны-оккупанта заявил, что в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины "находится 120 000 военных".

"Это абсолютная неправда. Либо он ошибся, либо его обманывают его же военные, либо он в очередной раз сказал неправду на весь мир", – заявил Резников.

По его словам, линию разграничения огня на Донбассе удерживают плюс-минус столько же бойцов ВСУ, сколько гибридных войск РФ с "той" стороны, то есть около 35 000 человек.

"Никаких 120 000 быть не может, это легко проверяется. Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их вводят в заблуждение, либо не обманывают мир", – отметил министр.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014-го армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Он добавил, что на 15 февраля к границам Украины оккупанты согнали 125 000 военных наземного контингента, а с морскими и воздушными компонентами – "где-то под 140 000 примерно".

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Евгений Пилипенко
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