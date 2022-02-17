Сколько войск на Донбассе. Резников уличил во лжи Путина или его разведку
Российский президент Владимир Путин либо лжет на весь мир о количестве украинских военных на Донбассе, либо ему лжет его же разведка, говорит министр обороны Алексей Резников. Об этом он сказал РБК-Украина.
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На брифинге Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в середине февраля лидер страны-оккупанта заявил, что в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины "находится 120 000 военных".
"Это абсолютная неправда. Либо он ошибся, либо его обманывают его же военные, либо он в очередной раз сказал неправду на весь мир", – заявил Резников.
По его словам, линию разграничения огня на Донбассе удерживают плюс-минус столько же бойцов ВСУ, сколько гибридных войск РФ с "той" стороны, то есть около 35 000 человек.
"Никаких 120 000 быть не может, это легко проверяется. Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их вводят в заблуждение, либо не обманывают мир", – отметил министр.
Он добавил, что на 15 февраля к границам Украины оккупанты согнали 125 000 военных наземного контингента, а с морскими и воздушными компонентами – "где-то под 140 000 примерно".
- У нас есть разбор, как власть и армия готовятся к новому возможному вторжению РФ.
- Утром 15 февраля 2022-го в Минобороны РФ заявили, что возвращают с учений на постоянные базы часть военных двух округов.
- На Банковой назвали это "правильным сигналом". Но слова России об отводе войск были ложью, РФ перебросила к Украине еще 7000, пишет Белый дом.
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