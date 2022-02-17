Слова России об отводе войск были ложью, РФ перебросила к Украине еще 7000 – Белый дом

В администрации президента США Джо Байдена назвали ложным заявление России о начале отвода войск от границ Украины и заявили, что на самом деле РФ перебросила еще 7000 военных. Об этом заявил неназванный чиновник администрации, передает пресс-служба Белого дома.

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"Правительство России заявило, что отводит войска от границы с Украиной. Это утверждение привлекло к себе большое внимание как здесь, так и во всем мире, но теперь мы знаем, что оно было ложным", – сказал он.

По словам чиновника, США фактически подтвердили, что за последние несколько дней Россия увеличила военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7000 человек, некоторые из них прибыли совсем недавно.

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Он также заявил, что США видят признаки готовности России в любой момент использовать ложный предлог для вторжения в Украину. В роли предлога могут быть провокация на Донбассе, заявление об активности НАТО на суше или море, заявление о вторжении на территорию РФ.

"Точно так же, как заявления России о выводе войск были ложными, такими же будут ложными предлоги, которые они придумают, чтобы оправдать эту войну. Никто не должен принимать эти утверждения за чистую монету", – добавил чиновник.

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Марк Сировой

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