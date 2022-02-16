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США и НАТО: Россия наращивает войска возле Украины, а не отводит их – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 20:48
США и НАТО: Россия наращивает войска возле Украины, а не отводит их – Reuters - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

Сегодня, 16 февраля, США и НАТО заявили, что Россия продолжает наращивать силы вокруг Украины, несмотря на заявления Москвы об отводе войск. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перемещение подразделений и танков назад и вперед не является доказательством отвода войск.

"Мы не видели никакого отвода российских войск. И, конечно же, это противоречит посылу дипломатических усилий, – сказал Столтенберг. – Мы видим, что они увеличили количество войск, и еще больше войск находится в пути. Так что пока никакой деэскалации".

Позже Столтенберг сказал, что НАТО при помощи спутниковых снимков может доказать, что Россия не отводит свои войска.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC заявил, что ключевые российские подразделения движутся к границе с Украиной, а не от нее.

"Вот что Россия говорит. И вот что Россия делает. Мы не видим какого-либо отвода ее войск, – сказал Блинкен. – Мы по-прежнему видим, что критически важные подразделения движутся к границе, а не от границы".

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Reuters, что в последнем отчете украинской разведки не содержится никаких признаков отступления России.

По словам Резникова, что общая численность российских военных и пророссийских боевиков у границ Украины составляет около 140 000 человек.

Как отмечается, Кремль заявил, что оценка НАТО неверна, а посол Москвы в Ирландии уверяет, что силы на западе России вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель.

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Наталия Медведева
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Алексей Резников война йенс столтенберг вторжение Энтони Блинкен
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