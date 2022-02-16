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Угроза российского вторжения будет высокой до конца февраля – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 16:50
Угроза российского вторжения будет высокой до конца февраля – Reuters - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

Российские военные учения проходят активную фазу, и риск агрессии РФ против Украины будет оставаться высоким до конца февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки.

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По словам чиновника, западная разведка установила, что на настоящее время приходится период наибольшего риска возникновения конфликта или непреднамеренного военного инцидента.

"Я ожидаю, что в ближайшие пару недель все будет действительно запутанным и двусмысленным", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент нет убедительных признаков военной деэскалации. Россия, по его словам, может атаковать Украину "без предупреждения или практически без предупреждения".

По словам чиновника, западная разведка также указала на возможность того, что Россия оставит накопленные у границ силы еще на несколько месяцев, если этого захочет президент России Владимир Путин.

Вадим Ребрина
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Россия война владимир путин разведка
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