Разведка Эстонии показала карту "целей" РФ в Украине и назвала новые сроки возможной атаки

Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия может начать новое вторжение в Украину во второй половине февраля. Такие прогнозы были опубликованы на сайте разведки вчера, 15 февраля.

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"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", – сказано в сообщении.

Эстонская разведка показала карту – на ней изображены "цели" РФ в Украине, которые якобы определили для себя россияне. Нейтрализация этих целей, как утверждают в эстонской разведке, может помешать работе ВСУ и энергоснабжению в Украине. При этом у российской разведки есть аналогичные карты и по другим европейским странам, утверждают в разведке Эстонии.

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В спецслужбе отметили, что размещение российских войск возле границ Украины является самым крупным наращиванием военной мощи РФ за последние 30 лет (около 150 000 человек). Помимо трех мотострелковых дивизий, одной воздушно-десантной дивизии и одной бригады морской пехоты, постоянно дислоцированных в регионе, РФ перебросила в район более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около 10 ракетных дивизионов "Искандер" и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов. Контингент поддерживают военно-воздушные силы и Черноморский флот РФ, оснащенный ракетами "Калибр".

Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 15 и 16 февраля. Об этом писали Bloomberg, таблоиды The Mirror и The Sun, ссылаясь на свои источники.

В ночь на 16 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением: пригрозил РФ санкциями и сказал, что мир не забудет, если она снова вторгнется в Украину.

В ночь на 16 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением: пригрозил РФ санкциями и сказал, что мир не забудет, если она снова вторгнется в Украину. Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Сегодня он поздравил украинцев с Днем единения в видеообращении и заявил, что только все вместе мы сможем защитить свой дом.

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Оксана Житнюк

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