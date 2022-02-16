Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем единения и заявил, что только все вместе мы сможем защитить свой дом. Видеообращение президента показали на ряде украинских телеканалов, которые проводят телемарафон "UA Разом".
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Зеленский обратился к украинцам как к "великому народу великой страны". Он заявил, что сегодня важный день – единения всех украинцев.
Президент сказал, что украинцев объединяет единственное желание – желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, родителями.
"И на все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, в Украине. И никто наш дом не будет так любить, как мы любим. И никто – только мы все вместе – сможем наш дом защитить. С Днем единения", – сказал он.
Он добавил, что восток, запад, север и юг звучат только вместе. "Но звучат очень сильно", – заявил Зеленский.
- В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.
- Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля. Зеленский объявил эту дату Днем единения.
- В ночь на 16 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением: пригрозил РФ санкциями и сказал, что мир не забудет, если она снова вторгнется в Украину.
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