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"Все вместе мы защитим наш дом". Зеленский поздравил с Днем единения – видео видео

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16.02.2022, 09:56
Владимир Зеленский (Скриншот видео)
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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем единения и заявил, что только все вместе мы сможем защитить свой дом. Видеообращение президента показали на ряде украинских телеканалов, которые проводят телемарафон "UA Разом".

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Зеленский обратился к украинцам как к "великому народу великой страны". Он заявил, что сегодня важный день – единения всех украинцев.

Президент сказал, что украинцев объединяет единственное желание – желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, родителями.

"И на все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, в Украине. И никто наш дом не будет так любить, как мы любим. И никто – только мы все вместе – сможем наш дом защитить. С Днем единения", – сказал он.

Он добавил, что восток, запад, север и юг звучат только вместе. "Но звучат очень сильно", – заявил Зеленский.    

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский вторжение войска россии день единения
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