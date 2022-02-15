15 февраля президент США Джо Байден выступает с заявлением по поводу эскалации на украинско-российской границе, вызванной стягиванием войск РФ. Байден несколько раз призывал к продолжению дипломатии, но тут же обещал жесткие санкции, если Россия начнет новое вторжение в Украину.

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Президент США отметил, что с самого начала эскалации он четко и последовательно заявлял, что США готовы к любому исходу событий: готовы вести дипломатическую работу с Россией и готовы решительно реагировать на российское вторжение в Украину.

Байден сказал, что на этой неделе в очередной раз говорил с президентом РФ Владимиром Путиным и дал ему понять, что США готовы продолжать дипломатическим путем обсуждать проблему, чтобы добиться взаимопонимания между странами.

"Мы с Путиным договорились продолжать дипломатические усилия. Вчера российское правительство официально подтвердило это", – сказал Байден.

США не откажутся от принципа – страны сами выбирают для себя альянсы, заявил Байден.

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Наталия Медведева

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