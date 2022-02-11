Не только вторжение РФ. Столтенберг предупредил о риске попыток свержения власти в Киеве
В сложившейся напряженной ситуации Украине может угрожать не только полномасштабное вторжение со стороны России, но и другие риски, в частности, попытки свержения власти в Киеве российскими агентами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Румынии, передает пресс-служба НАТО.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Генсеку альянса задали вопрос, насколько большим он видит риск дальнейшего российского вторжения в Украину.
"Существует реальный риск, потому что сейчас мы видим, что наращивание военной мощи в Украине и вокруг нее продолжается, поэтому существует реальный риск нового вооруженного конфликта в Европе", – сказал Столтенберг.
Генсек подчеркнул, что в альянсе нет уверенности насчет планов Кремля, поэтому они продолжают обращаться к России с призывом к деэскалации и добросовестному ведению политического диалога с НАТО и союзниками по НАТО.
"Есть риск полноценного вторжения, но есть и риск других видов агрессивных действий, включая попытки свержения власти в Киеве, гибридные кибератаки и многие другие виды российской агрессии. Нет никакой уверенности, но мы знаем, что наращивание военной мощи продолжается", – сказал он.
По словам Столтенберга, у НАТО есть причины для серьезного беспокойства, бдительности и готовности реагировать.
"Мы видели угрожающую риторику с российской стороны. И мы знаем, что внутри Украины работает много российских агентов. И потом, конечно, у нас есть послужной список России, ранее применявшей силу против Украины", – заявил генсек НАТО.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег, что масштабное российское вторжение в Украину "может начаться в любой момент" – в том числе во время зимних Олимпийских игр, которые заканчиваются 20 февраля.
Читайте также: В Черноморском регионе могут появиться боевые группы НАТО
Комментарии