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Не только вторжение РФ. Столтенберг предупредил о риске попыток свержения власти в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 17:48
Не только вторжение РФ. Столтенберг предупредил о риске попыток свержения власти в Киеве - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

В сложившейся напряженной ситуации Украине может угрожать не только полномасштабное вторжение со стороны России, но и другие риски, в частности, попытки свержения власти в Киеве российскими агентами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Румынии, передает пресс-служба НАТО.

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Генсеку альянса задали вопрос, насколько большим он видит риск дальнейшего российского вторжения в Украину.

"Существует реальный риск, потому что сейчас мы видим, что наращивание военной мощи в Украине и вокруг нее продолжается, поэтому существует реальный риск нового вооруженного конфликта в Европе", – сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что в альянсе нет уверенности насчет планов Кремля, поэтому они продолжают обращаться к России с призывом к деэскалации и добросовестному ведению политического диалога с НАТО и союзниками по НАТО.

"Есть риск полноценного вторжения, но есть и риск других видов агрессивных действий, включая попытки свержения власти в Киеве, гибридные кибератаки и многие другие виды российской агрессии. Нет никакой уверенности, но мы знаем, что наращивание военной мощи продолжается", – сказал он.

По словам Столтенберга, у НАТО есть причины для серьезного беспокойства, бдительности и готовности реагировать.

"Мы видели угрожающую риторику с российской стороны. И мы знаем, что внутри Украины работает много российских агентов. И потом, конечно, у нас есть послужной список России, ранее применявшей силу против Украины",  – заявил генсек НАТО.

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Наталия Медведева
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